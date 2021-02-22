«Солнце высокое»: звезда шоу «Маска» Анна Плетнева назвала имя певицы, которая скрывается в костюме светила

Первый сезон шоу «Маска» на телеканале НТВ произвел фурор как среди зрителей, так и среди звездных судей проекта. Многие не были готовы к столь интригующему сюжету и изначально были уверены, что смогут легко отгадать участников, скрывающихся в костюмах персонажей.

Но не тут-то было. И хотя в первом сезоне, по признанию певицы Валерии, жюри смогло угадать хоть кого-то, то второй – настоящая головоломка. В официальной группе шоу «Маска» в Instagram состоялся прямой эфир со звездой первого сезона программы, Анной Плетневой. Девушка выступала в костюме Попугая и вспомнила, как тяжело ей далось решение остаться в шоу – она хотела покинуть проект после первого же выпуска.

Кроме того, вместе с ведущим шоу Вячеславом Макаровым Анна Плетнева попыталась угадать, кто именно скрывается под маской Солнца. Шоумен назвал версии, которые уже выдвигали члены жюри – Maruv, Полина Гриффитс, Кети Топурия, Юлия Зиверт или солистка группы Artik & Asti.

«Это может быть кто угодно, — стала размышлять Плетнева. И признала: «Maruv, точно, это Maruv».

С ней согласился и Макаров. Он поделился метким наблюдением:

«Maruv, я прочитал в Интернете, — 1 м 80 см – это на 9 сантиметров ниже меня, а Солнце довольно-таки высокое».

К слову, телезрители тоже выдвинули свои версии о том, кто есть кто под масками второго сезона. И Солнце, по мнению некоторых, — это не кто иной как Елена Терлеева.

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