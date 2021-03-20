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«Часто слышу, как он поет»: Стоянов назвал имя артиста, который может быть Неваляшкой в «Маске»

Артист на сто процентов убежден, что его приятель тоже участвует в вокальном проекте канала НТВ.

«Часто слышу, как он поет»: Стоянов назвал имя артиста, который может быть Неваляшкой в «Маске»
Юрий Стоянов. Кадр из шоу "Маска" / телеканал НТВ

Пятый выпуск засекреченного шоу на НТВ «Маска» закончился уходом участника в костюме Банана. Жюри решило, наконец, снять маску с фрукта, которым оказался Юрий Стоянов. Он позже признался, что ему как драматическому актеру было невероятно приятно быть узнанным по вокалу, ведь ранее мало кто слышал, как он поет.

Вячеслав Макаров и Юрий Стоянов
Вячеслав Макаров и Юрий Стоянов. Фото: instagram.com/maskantv/

В беседе с ведущим шоу Вячеславом Макаровым Юрий Стоянов рассказал, почему решил выбрать костюм Банана и как пытался донести до Филиппа Киркорова, что он – не Александр Буйнов.

Кроме того, Стоянов признался, что первым вычислил коллегу по сцене – Ананаса. То, что там Иосиф Пригожин, для Банана стало очевидно буквально с начала шоу. А еще артист поделился мнением, кто скрывается в костюме Неваляшки.

Неваляшка
Неваляшка. Фото: телеканал НТВ

«Юра Гальцев», — уверенно объявил Стоянов. И объяснил: «Мы приятельствуем, и в отличие от очень многих зрителей, я очень часто слышу, как он поет приватно, с гитарой. У него прекрасная джазовая манера, джаз-рок-дворовая, очень странная, и он очень меняет голос от верха до низа. Очень пластичный голос со всякими штучками».

К слову, жюри ранее озвучивало версию, что в костюме этой игрушки может скрываться юморист Геннадий Ветров, а многие пользователи Сети уверены, что Евгений Петросян.

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«Маска-2»«Маска»Юрий ГальцевЮрий Стоянов