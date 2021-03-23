«Оказался бабаем!»: Иосиф Пригожин нелестно отозвался о Владимире Зеленском на посту президента

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в его глазах «актеришко и местечковая марионетка». Как отметил муж певицы Валерии, от этого человека исходит агрессия. Он все время пытается что-то кому-то доказать.

Добавим, что на днях украинские власти завели уголовное дело против группы российских артистов «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Санкции по этой статье предусматривают от трех до пяти лет лишения свободы. Поводом стал концерт российских звезд, который состоялся три года назад на открытии Крымского моста.

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Как отметил продюсер, он верил, что Владимир Зеленский — образованный и умный человек, который сможет переломить ситуацию на Украине и снять запрет въезда российских артистов на территорию соседней страны.

«Оказался бабаем! А Валерия в Крым как ездила, так и будет ездить. Артисты выступают для народа, и никто не может запретить им передвигаться по миру». Иосиф Пригожин

Напомним, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины многие российские артисты надеялись на потепление в отношениях между Россией и Украиной, но его не случилось. В свое время актер был частым гостем в России. Он снимался в кино, участвовал в КВН. Многие российские звезды знают его лично, сообщает «Комсомольская правда».

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