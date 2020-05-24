Звезды на сладкое: зефир Брухуновой, шарлотка Ковальчук , «Идеал» Высоцкой

Российские звезды поделились необычными рецептами десертов. Журналисты портала Teleprogramma.pro собрали самые интересные из них и попросили профессионала прокомментировать.

Хочется сладенького? Нам тоже! Поэтому на этой неделе журналисты Teleprogramma.pro подобрали десерты, которые готовили у себя дома. А наш контент-директор Светлана Морозова помогла воспроизвести рецепты для того, чтобы и вы, наши читатели, смогли их повторить. Ловите, сладкоежки!

Юлия Высоцкая приготовила идеальный торт

Первый рецепт — от любимой домохозяйки Андрея Кончаловского, талантливой актрисы и замечательной мамы – Юлии Высоцкой. Артистка разбирается в высокой кухне и плохого не посоветует. Вашему вниманию — торт «Идеал» по-тбилисски.

Вам понадобится:

Для теста:

Мука миндальная — 410 гр.

Яйца — 5 шт.

Сахар — 290 гр.

Мука пшеничная — 70 гр.

Сливочное масло — 165 гр.

Для крема:

Сахарная пудра — 85 гр.

Сгущенка — 65 гр.

Ванильный сахар — 10 гр.

Коньяк — 10 мл.

Миндаль — 210 гр.

Для пралине:

Грецкие орехи — 210 гр

Сахарная пудра — 220 гр

Какао-порошок

Шоколад и сливочное масло — по 60 гр.

Сливки — 120 мл.

Способ приготовления:

Взбить яичные белки. Взбиваем их миксером до состояния плотной, воздушной пены. Далее добавляем сахар и тщательно все перемешиваем до тех пор, пока кристаллы сахара не растворятся.

В отдельной емкости смешиваем просеянную миндальную и пшеничную муку, затем постепенно вводим ее в белковую массу. Аккуратно все перемешиваем и после приступаем к выпеканию коржей. Для этого требуется разделить миндальную муку на пять частей. Разделяем тесто на 5 коржей и формируем круг. Выпекать коржи необходимо при температуре 165 градусов на протяжении 7-8 минут.

Готовим крем. Для этого взбиваем миксером размягченное сливочное масло в отдельной емкости до побеления, после добавляем в масло сахарную пудру, сгущенку и снова взбиваем на протяжении нескольких минут.

Для того, чтобы приготовить пралине, необходимо обжарить орехи на сухой сковороде, после поместить их в сотейник. Туда же отправляем сахарную пудру и ставим сотейник на медленный огонь. Тщательно перемешиваем массу, затем остужаем и превращаем в крошку. Добавляем сливочное масло, какао и шоколад, тщательно перемешиваем.

Сливки взбиваем миксером и смешиваем с шоколадно-ореховой смесью. Добавляем туда масляный крем и приступаем к формированию торта. Каждый корж промазываем кремом, далее смазываем бока и верх торта, а сверху украшаем его сахарной пудрой. Даем торту пропитаться в холодильнике на протяжении 30 мин.

Комментарий Светланы Морозовой:

Этот торт относится к кофейно-ореховой выпечке. И орехи в нем есть как в коржах, так и в креме. Чтобы их вкус был полным, самым «ореховым», перед использованием орехи нужно поджарить на сухой сковороде, на слабом огне.

Одно условие – ядрышки нужно постоянно помешивать, чтобы они равномерно зарумянились. Тогда и ваш торт будет настоящим «Идеалом»!

Домашний чизкейк от Ирины Дубцовой

Ирина Дубцова тоже любит удивлять своих родных кулинарными изысками. И в этот раз певица приготовила чизкейк. Ирина отмечает, что никуда она из дома не выходила и денег за тортик не платила. Она сделала его сама!

Вам понадобится:

Печенье — 400 г.

Масло сливочное — 150 г.

Творог 15 % — 800 г.

Сливки 20 % — 120 г.

Сахар — 200 г.

Яйцо куриное — 3 шт.

Ванильный сахар — 1 упак.

Ванилин (по вкусу)

Малина (или другая ягода) — 400 г.

Сметана 20 % — 250 г.

Способ приготовления:

Измельчите печенье до состояния крошки. Сливочное масло растопите на водяной бане. Перемешайте печенье с 1 ст. ложкой сахара, добавьте масло, тщательно перемешайте.

Форму для запекания (диаметр моей формы — 22 см) застелите пергаментной бумагой. Из полученной массы сделайте основу для чизкейка в форме и поместите ее в духовку, разогретую до 170 градусов, на 10 минут.

Сырная начинка. Для этого взбейте яйца с 4-мя столовыми ложками сахара, добавьте жирные сливки, ванилин и цедру половины лимона. Добавьте сливочный сыр и снова все хорошо взбейте венчиком.

Полученную сырную массу вылейте на готовую основу и поместите в духовку. Чизкейк должен готовиться в духовке на водяной бане при температуре не более 150 градусов в течение 70-80.

Готовый торт уберите в холодильник на ночь.

Комментарий Светланы Морозовой:

Творожный чизкейк — капризный десерт, и чтобы его правильно приготовить, нужно знать некоторые кулинарные тонкости. Особенно сложно управиться с главным ингредиентом – сыром или творогом.

Идеальный сыр для чизкейка — филадельфия, рикотта и маскарпоне.

Если вы используете творог, а он оказался излишне влажным — выложите его в полотняную салфетку и поместите в дуршлаг, придавив грузом. Часа на 3-5.

Можно приготовить крем-чиз, который используют кулинары в США. Возьмите 280 г. сливочного творожного сыра, 100 г мягкого сливочного масла и 80 г. сахарной пудры. Смешайте, взбейте, охладите.

Сыр или творог взбивайте миксером, а не блендером. Блендер добавит в продукт кислород, и при выпечке могут образоваться пустоты.

Десерт родом из детства от Татьяны Брухуновой

На сцене — любимая домохозяйка нашей еженедельной рубрики Татьяна Брухунова. Хоть Танечка и призналась совсем недавно, что все кулинарные изыски она фотографирует для Instagram, но будем надеется, что и для Евгения Вагановича она тоже готовит.

Дамы и господа! Ваш любимый с детства зефир.

Комментарий Светланы Морозовой:

Татьяна делает самый распространенный, классический яблочный зефир. Но на самом деле зефир делают практически из любого фрукта. Да хоть из моркови или тыквы!

Вам понадобится:

600 гр. моркови или тыквы

600 гр. обычного сахара

150 мл. воды

8 гр. агар-агар

1 белок яйца

1 пакетик ванильного сахара

сахарная пудра

крахмал

Способ приготовления:

600 гр. моркови или тыквы запечь до мягкости. Затем разбить блендером в ровную пюреобразную массу и проварить на очень слабом огне, чтобы пюре получилось густым. Добавить 200 гр. обычного сахара и пакетик ванильного, вымешать и оставить остывать.

Когда пюре остынет, выложить его и белок 1 крупного яйца в чашу мощного миксера.

Сварить сироп с агар-агар: 150 мл воды и 8 гр. агар-агара довести до кипения и кипятить 1 минуту, помешивая смесь. Далее добавить 400 г сахара. Варить на огне выше среднего до температуры 110°С.

Взбить белок и пюре до побеления и, продолжая взбивать, влить осторожно сироп. Лить нужно по стенке чаши, но лучше — в пространство между чашей и двигающимся венчиком.

Когда масса станет плотной и пушистой – выложить в кондитерский мешок и отсадить зефир на пергаментную бумагу. Оставить на 15-17 часов. Затем припудрить смесью сахарной пудры и крахмала.

больше по теме Анна Ковальчук обнародовала кадры с сыном от миллионера Добрыня недавно отметил свой день рождения.

Юлия Ковальчук испекла шарлотку с яблоками

Шарлотка! Юлия Ковальчук утверждает, что на карантине испекла ее сама! Вроде ничего сложного: яблоки и довольно обычное тесто. Быстро и вкусно. Но у нас, как всегда, есть небольшой секрет, который сделает простое блюдо уникальным творением.

Комментарий Светланы Морозовой:

Шарлотку можно приготовить не только в обычной духовке, но и в мультиварке. Особенность этого устройства – пирог получится с карамельными яблоками.

Вам понадобится:

4-5 яиц

1 кг.яблок

1 стакан муки

1 стакан сахара

ваниль

Способ приготовления:

Яблоки вымыть и, не чистя, нарезать лепестками. В мультиварке кожура станет мягкой и слегка карамельной, поэтому удалять ее не нужно.

Яйца взбить с сахаром и понемногу добавить муку. Еще раз все взбить миксером. Кастрюлю мультиварки смазать сливочным маслом и вылить немного теста.

Наклоняя кастрюлю, размазать тесто по стенкам мультиварки. Затем выложить слой яблок и залить тестом. Немного потрясти кастрюлю, чтобы вышел лишний воздух, а яблоки оказались в плотном слое теста. Включить режим «Выпечка» на 1 час.

Не открывать крышку! Если яблок более 1 кг, время выпечки увеличить: 1,5 кг яблок – 1,5 часа выпечки.

После окончания процесса подождите 15 минут и вынимайте кастрюлю. Пусть постоит еще 10-15 минут и выкладывайте пирог на блюдо.

Секрет: для того, чтобы яблоки карамелизовались, в сливочное масло положите коричневого сахара и размешайте. Потом этим сахарно-масляным сиропом смажьте дно и стенки кастрюли. А когда выложите первый слой яблок, осторожно покрутите кастрюлю, чтобы яблоки были вымазаны маслом и сахаром. Потом кладите остальные яблоки.

Карамельный муссовый торт для Евы Польны

И завершает наш сладкий марафон карамельный муссовый торт от Юлии Савичевой. Красота необыкновенная. К слову, певица так расстаралась для коллеги и подруги Евы Польны.

А вы на что способны ради родных людей? Готовы повторить кулинарный подвиг Юлии? Тогда ловите рецепт, и не забудьте про совет Светланы Морозовой.

Вам понадобится:

Для шоколадного ганаша:

темный шоколад — 100 г.

сливки 33-35% — 120 мл

фундук — 50 г.

Для карамельного мусса:

сахар — 120 г.

желатин — 12 г.

вода для желатина — 70 мл.

горячие сливки 33-35% — 200 мл.

охлажденные сливки 33-35% — 350 мл.

Для шоколадного песочного теста:

мука — 140 г.

соль — щепотка

какао-порошок — 25 г.

сахарная пудра — 60 г.

охлажденное сливочное масло — 100 г.

яичный желток — 1 шт.

Для карамельной зеркальной глазури:

желатин — 9 г .

сахар — 150 г.

горячая вода — 185 мл.

глюкозный сироп — 150 г.

сгущенное молоко — 100 г.

белый шоколад — 150 г

Способ приготовления:

Шоколадный ганаш. Темный шоколад залить горячими сливками. Перемешать до однородной массы. Добавить измельченный фундук и еще раз перемешать. Кондитерское кольцо диаметром 16 см, затянуть полиэтиленовой пленкой, поставить на ровную плоскую поверхность (например, разделочную доску). Вылить шоколадный ганаш в кольцо, равномерно распределить по дну формы. Убрать в холодильник на 3-4 часа.

Приготовить карамельный мусс. Желатин залить холодной водой и оставить на 10 мин.

В сотейник с толстым дном высыпать сахар. Нагреть его на медленном огне, пока он не расплавится (не перемешивать). Варить до получения янтарного цвета. После добавьте горячие сливки (все начнет сильно шипеть и бурлить). Постоянно помешивая, варить еще 1 мин. Снять с огня, добавить разбухший желатин, хорошо перемешать до полного растворения желатина. Полученную массу перелить в чистую миску.

Охлажденные сливки взбить миксером до мягких пиков. Соединить карамельную массу со взбитыми сливками.

1/3 мусса вылить в силиконовую форму диаметром 22 см. Убрать в холодильник на 15 минут. Вынуть из холодильника, в центр формы положить шоколадный ганаш. Залить оставшимся муссом. Убрать в морозильную камеру на 6 часов.

Готовим тесто. В миске смешать все сухие ингредиенты. Добавить охлажденные кусочки сливочного масла. С помощью вилки или руками растереть все в мелкую крошу. Затем добавить яйцо, и замесить тесто.

Готовое тесто завернуть в полиэтиленовую пленку и убрать в холодильник на 1 час.

Разогреть духовку до 180°С.

Натереть тесто на крупной терке. Выложить тесто в кондитерское кольцо диаметром 23 см. Слегка утрамбовать. Выпекать в разогретой духовке 20-25 минут.

Готовый корж вынуть из духовки и остудить.

Готовим карамельную зеркальную глазурь. Желатин замочить в воде. В сотейник с толстым дном высыпать сахар. Нагреть его на медленном огне, пока он не расплавится. Ни в коем случае не перемешивать, пока сахар полностью не расплавится. Варить до получения янтарного цвета. Влить горячую воду, постоянно помешивая довести до кипения. Снять с огня, добавить глюкозный сироп, сгущенное молоко и белый шоколад. Хорошо перемешать до однородной массы. Добавить разбухший желатин, еще раз перемешать до полного его растворения. Процедить через сито, накрыть полиэтиленовой пленкой в контакт с поверхностью и остудить глазурь до 25 °С.

Достать торт из морозилки, вынуть из формы и полить торт глазурью от центра к краям. Оставить торт на несколько минут пускай излишки глазури стекут и глазурь немного схватится.

Переложить торт на заготовку из песочного теста. Украсить торт измельченным фундуком и растопленным шоколадом.

Убрать торт в холодильник на 2-3 часа, до полного размораживания.

Комментарий Светланы Морозовой:

Юлия использует шоколадный ганаш. Это глазурь из шоколада и жирных сливок, смешанных в разных пропорциях.

Вам понадобится:

Пропорции на выбор.

На темном шоколаде (75-90% какао) — 1 часть шоколада к 1 части сливок (33%)

На молочном (33% какао)— 3 части шоколада к 2 частям сливок (33%)

На белом шоколаде (28% какао) — 2 части шоколада к 1 части сливок (33%).

Способ приготовления: