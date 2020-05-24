Звезды на сладкое: зефир Брухуновой, шарлотка Ковальчук , «Идеал» Высоцкой

Хочется сладенького? Нам тоже! Поэтому на этой неделе журналисты Teleprogramma.pro подобрали десерты, которые готовили у себя дома. А наш контент-директор Светлана Морозова помогла воспроизвести рецепты для того, чтобы и вы, наши читатели, смогли их повторить. Ловите, сладкоежки!
Юлия Высоцкая приготовила идеальный торт
Первый рецепт — от любимой домохозяйки Андрея Кончаловского, талантливой актрисы и замечательной мамы – Юлии Высоцкой. Артистка разбирается в высокой кухне и плохого не посоветует. Вашему вниманию — торт «Идеал» по-тбилисски.
Вам понадобится:
Для теста:
- Мука миндальная — 410 гр.
- Яйца — 5 шт.
- Сахар — 290 гр.
- Мука пшеничная — 70 гр.
- Сливочное масло — 165 гр.
Для крема:
- Сахарная пудра — 85 гр.
- Сгущенка — 65 гр.
- Ванильный сахар — 10 гр.
- Коньяк — 10 мл.
- Миндаль — 210 гр.
Для пралине:
- Грецкие орехи — 210 гр
- Сахарная пудра — 220 гр
- Какао-порошок
- Шоколад и сливочное масло — по 60 гр.
- Сливки — 120 мл.
Способ приготовления:
- Взбить яичные белки. Взбиваем их миксером до состояния плотной, воздушной пены. Далее добавляем сахар и тщательно все перемешиваем до тех пор, пока кристаллы сахара не растворятся.
- В отдельной емкости смешиваем просеянную миндальную и пшеничную муку, затем постепенно вводим ее в белковую массу. Аккуратно все перемешиваем и после приступаем к выпеканию коржей. Для этого требуется разделить миндальную муку на пять частей. Разделяем тесто на 5 коржей и формируем круг. Выпекать коржи необходимо при температуре 165 градусов на протяжении 7-8 минут.
- Готовим крем. Для этого взбиваем миксером размягченное сливочное масло в отдельной емкости до побеления, после добавляем в масло сахарную пудру, сгущенку и снова взбиваем на протяжении нескольких минут.
- Для того, чтобы приготовить пралине, необходимо обжарить орехи на сухой сковороде, после поместить их в сотейник. Туда же отправляем сахарную пудру и ставим сотейник на медленный огонь. Тщательно перемешиваем массу, затем остужаем и превращаем в крошку. Добавляем сливочное масло, какао и шоколад, тщательно перемешиваем.
- Сливки взбиваем миксером и смешиваем с шоколадно-ореховой смесью. Добавляем туда масляный крем и приступаем к формированию торта. Каждый корж промазываем кремом, далее смазываем бока и верх торта, а сверху украшаем его сахарной пудрой. Даем торту пропитаться в холодильнике на протяжении 30 мин.
Комментарий Светланы Морозовой:
Этот торт относится к кофейно-ореховой выпечке. И орехи в нем есть как в коржах, так и в креме. Чтобы их вкус был полным, самым «ореховым», перед использованием орехи нужно поджарить на сухой сковороде, на слабом огне.
Одно условие – ядрышки нужно постоянно помешивать, чтобы они равномерно зарумянились. Тогда и ваш торт будет настоящим «Идеалом»!
Домашний чизкейк от Ирины Дубцовой
Ирина Дубцова тоже любит удивлять своих родных кулинарными изысками. И в этот раз певица приготовила чизкейк. Ирина отмечает, что никуда она из дома не выходила и денег за тортик не платила. Она сделала его сама!
Вам понадобится:
- Печенье — 400 г.
- Масло сливочное — 150 г.
- Творог 15 % — 800 г.
- Сливки 20 % — 120 г.
- Сахар — 200 г.
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Ванильный сахар — 1 упак.
- Ванилин (по вкусу)
- Малина (или другая ягода) — 400 г.
- Сметана 20 % — 250 г.
Способ приготовления:
- Измельчите печенье до состояния крошки. Сливочное масло растопите на водяной бане. Перемешайте печенье с 1 ст. ложкой сахара, добавьте масло, тщательно перемешайте.
- Форму для запекания (диаметр моей формы — 22 см) застелите пергаментной бумагой. Из полученной массы сделайте основу для чизкейка в форме и поместите ее в духовку, разогретую до 170 градусов, на 10 минут.
- Сырная начинка. Для этого взбейте яйца с 4-мя столовыми ложками сахара, добавьте жирные сливки, ванилин и цедру половины лимона. Добавьте сливочный сыр и снова все хорошо взбейте венчиком.
- Полученную сырную массу вылейте на готовую основу и поместите в духовку. Чизкейк должен готовиться в духовке на водяной бане при температуре не более 150 градусов в течение 70-80.
- Готовый торт уберите в холодильник на ночь.
Комментарий Светланы Морозовой:
Творожный чизкейк — капризный десерт, и чтобы его правильно приготовить, нужно знать некоторые кулинарные тонкости. Особенно сложно управиться с главным ингредиентом – сыром или творогом.
- Идеальный сыр для чизкейка — филадельфия, рикотта и маскарпоне.
- Если вы используете творог, а он оказался излишне влажным — выложите его в полотняную салфетку и поместите в дуршлаг, придавив грузом. Часа на 3-5.
- Можно приготовить крем-чиз, который используют кулинары в США. Возьмите 280 г. сливочного творожного сыра, 100 г мягкого сливочного масла и 80 г. сахарной пудры. Смешайте, взбейте, охладите.
- Сыр или творог взбивайте миксером, а не блендером. Блендер добавит в продукт кислород, и при выпечке могут образоваться пустоты.
Десерт родом из детства от Татьяны Брухуновой
На сцене — любимая домохозяйка нашей еженедельной рубрики Татьяна Брухунова. Хоть Танечка и призналась совсем недавно, что все кулинарные изыски она фотографирует для Instagram, но будем надеется, что и для Евгения Вагановича она тоже готовит.
Дамы и господа! Ваш любимый с детства зефир.
Комментарий Светланы Морозовой:
Татьяна делает самый распространенный, классический яблочный зефир. Но на самом деле зефир делают практически из любого фрукта. Да хоть из моркови или тыквы!
Вам понадобится:
- 600 гр. моркови или тыквы
- 600 гр. обычного сахара
- 150 мл. воды
- 8 гр. агар-агар
- 1 белок яйца
- 1 пакетик ванильного сахара
- сахарная пудра
- крахмал
Способ приготовления:
- 600 гр. моркови или тыквы запечь до мягкости. Затем разбить блендером в ровную пюреобразную массу и проварить на очень слабом огне, чтобы пюре получилось густым. Добавить 200 гр. обычного сахара и пакетик ванильного, вымешать и оставить остывать.
- Когда пюре остынет, выложить его и белок 1 крупного яйца в чашу мощного миксера.
- Сварить сироп с агар-агар: 150 мл воды и 8 гр. агар-агара довести до кипения и кипятить 1 минуту, помешивая смесь. Далее добавить 400 г сахара. Варить на огне выше среднего до температуры 110°С.
- Взбить белок и пюре до побеления и, продолжая взбивать, влить осторожно сироп. Лить нужно по стенке чаши, но лучше — в пространство между чашей и двигающимся венчиком.
- Когда масса станет плотной и пушистой – выложить в кондитерский мешок и отсадить зефир на пергаментную бумагу. Оставить на 15-17 часов. Затем припудрить смесью сахарной пудры и крахмала.
Юлия Ковальчук испекла шарлотку с яблоками
Шарлотка! Юлия Ковальчук утверждает, что на карантине испекла ее сама! Вроде ничего сложного: яблоки и довольно обычное тесто. Быстро и вкусно. Но у нас, как всегда, есть небольшой секрет, который сделает простое блюдо уникальным творением.
Комментарий Светланы Морозовой:
Шарлотку можно приготовить не только в обычной духовке, но и в мультиварке. Особенность этого устройства – пирог получится с карамельными яблоками.
Вам понадобится:
- 4-5 яиц
- 1 кг.яблок
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- ваниль
Способ приготовления:
- Яблоки вымыть и, не чистя, нарезать лепестками. В мультиварке кожура станет мягкой и слегка карамельной, поэтому удалять ее не нужно.
- Яйца взбить с сахаром и понемногу добавить муку. Еще раз все взбить миксером. Кастрюлю мультиварки смазать сливочным маслом и вылить немного теста.
- Наклоняя кастрюлю, размазать тесто по стенкам мультиварки. Затем выложить слой яблок и залить тестом. Немного потрясти кастрюлю, чтобы вышел лишний воздух, а яблоки оказались в плотном слое теста. Включить режим «Выпечка» на 1 час.
- Не открывать крышку! Если яблок более 1 кг, время выпечки увеличить: 1,5 кг яблок – 1,5 часа выпечки.
- После окончания процесса подождите 15 минут и вынимайте кастрюлю. Пусть постоит еще 10-15 минут и выкладывайте пирог на блюдо.
Секрет: для того, чтобы яблоки карамелизовались, в сливочное масло положите коричневого сахара и размешайте. Потом этим сахарно-масляным сиропом смажьте дно и стенки кастрюли. А когда выложите первый слой яблок, осторожно покрутите кастрюлю, чтобы яблоки были вымазаны маслом и сахаром. Потом кладите остальные яблоки.
Карамельный муссовый торт для Евы Польны
И завершает наш сладкий марафон карамельный муссовый торт от Юлии Савичевой. Красота необыкновенная. К слову, певица так расстаралась для коллеги и подруги Евы Польны.
А вы на что способны ради родных людей? Готовы повторить кулинарный подвиг Юлии? Тогда ловите рецепт, и не забудьте про совет Светланы Морозовой.
Вам понадобится:
Для шоколадного ганаша:
- темный шоколад — 100 г.
- сливки 33-35% — 120 мл
- фундук — 50 г.
Для карамельного мусса:
- сахар — 120 г.
- желатин — 12 г.
- вода для желатина — 70 мл.
- горячие сливки 33-35% — 200 мл.
- охлажденные сливки 33-35% — 350 мл.
Для шоколадного песочного теста:
- мука — 140 г.
- соль — щепотка
- какао-порошок — 25 г.
- сахарная пудра — 60 г.
- охлажденное сливочное масло — 100 г.
- яичный желток — 1 шт.
Для карамельной зеркальной глазури:
- желатин — 9 г .
- сахар — 150 г.
- горячая вода — 185 мл.
- глюкозный сироп — 150 г.
- сгущенное молоко — 100 г.
- белый шоколад — 150 г
Способ приготовления:
- Шоколадный ганаш. Темный шоколад залить горячими сливками. Перемешать до однородной массы. Добавить измельченный фундук и еще раз перемешать. Кондитерское кольцо диаметром 16 см, затянуть полиэтиленовой пленкой, поставить на ровную плоскую поверхность (например, разделочную доску). Вылить шоколадный ганаш в кольцо, равномерно распределить по дну формы. Убрать в холодильник на 3-4 часа.
- Приготовить карамельный мусс. Желатин залить холодной водой и оставить на 10 мин.
- В сотейник с толстым дном высыпать сахар. Нагреть его на медленном огне, пока он не расплавится (не перемешивать). Варить до получения янтарного цвета. После добавьте горячие сливки (все начнет сильно шипеть и бурлить). Постоянно помешивая, варить еще 1 мин. Снять с огня, добавить разбухший желатин, хорошо перемешать до полного растворения желатина. Полученную массу перелить в чистую миску.
- Охлажденные сливки взбить миксером до мягких пиков. Соединить карамельную массу со взбитыми сливками.
- 1/3 мусса вылить в силиконовую форму диаметром 22 см. Убрать в холодильник на 15 минут. Вынуть из холодильника, в центр формы положить шоколадный ганаш. Залить оставшимся муссом. Убрать в морозильную камеру на 6 часов.
- Готовим тесто. В миске смешать все сухие ингредиенты. Добавить охлажденные кусочки сливочного масла. С помощью вилки или руками растереть все в мелкую крошу. Затем добавить яйцо, и замесить тесто.
- Готовое тесто завернуть в полиэтиленовую пленку и убрать в холодильник на 1 час.
- Разогреть духовку до 180°С.
- Натереть тесто на крупной терке. Выложить тесто в кондитерское кольцо диаметром 23 см. Слегка утрамбовать. Выпекать в разогретой духовке 20-25 минут.
- Готовый корж вынуть из духовки и остудить.
- Готовим карамельную зеркальную глазурь. Желатин замочить в воде. В сотейник с толстым дном высыпать сахар. Нагреть его на медленном огне, пока он не расплавится. Ни в коем случае не перемешивать, пока сахар полностью не расплавится. Варить до получения янтарного цвета. Влить горячую воду, постоянно помешивая довести до кипения. Снять с огня, добавить глюкозный сироп, сгущенное молоко и белый шоколад. Хорошо перемешать до однородной массы. Добавить разбухший желатин, еще раз перемешать до полного его растворения. Процедить через сито, накрыть полиэтиленовой пленкой в контакт с поверхностью и остудить глазурь до 25 °С.
- Достать торт из морозилки, вынуть из формы и полить торт глазурью от центра к краям. Оставить торт на несколько минут пускай излишки глазури стекут и глазурь немного схватится.
- Переложить торт на заготовку из песочного теста. Украсить торт измельченным фундуком и растопленным шоколадом.
- Убрать торт в холодильник на 2-3 часа, до полного размораживания.
Комментарий Светланы Морозовой:
Юлия использует шоколадный ганаш. Это глазурь из шоколада и жирных сливок, смешанных в разных пропорциях.
Вам понадобится:
Пропорции на выбор.
- На темном шоколаде (75-90% какао) — 1 часть шоколада к 1 части сливок (33%)
- На молочном (33% какао)— 3 части шоколада к 2 частям сливок (33%)
- На белом шоколаде (28% какао) — 2 части шоколада к 1 части сливок (33%).
Способ приготовления:
- Шоколад ломают на небольшие кусочки, заливают сливками и растапливают на слабом огне, помешивая. При желании можно заменить часть сливок густым ягодным пюре, чтобы получить новые оттенки вкуса.