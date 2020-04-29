«Даже не узнать»: Юлия Савичева подчеркнула фигуру нежным платьем с разрезами

Юлия Савичева покорила своим вокалом тысячи зрителей, еще когда участвовала в шоу «Фабрика звезд». Тогда хрупкая и нежная певица стала знаменита. Теперь она еще и заботливая жена, а также мама. Артистка состоит в браке с композитором Александром Аршиновым, которому в 2017 году родила дочку Анну. Появление ребенка стало долгожданным событием для пары, так как ранее звезда не смогла выносить малыша.

Вскоре после родов, которые прошли в Португалии, Савичева вернулась на родину и со временем стала вновь выступать на сцене. Но этой весной, как и другие звезды, девушка коротает дни дома с семьей. Недавно певица поделилась редким снимком дочки, а теперь поделилась своим фото, на котором похвасталась стройной фигурой в силуэтном платье с разрезами цвета слоновой кости. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру.

«Семья, домашние заботы, игры с дочкой. Сейчас я чувствую себя женщиной, матерью. Это состояние очень похожее на то, которое я испытывала во время беременности… Иногда просыпаюсь ночью и ловлю себя на мысли о том, что никуда не нужно бежать и утро начнется так же спокойно и размеренно, как и вчера», — рассказала о своей самоизоляции Юлия.

А вот поклонники восхитились ее нежным образом. Многие одарили девушку комплиментами. «Юлия, вы безумно красивая», «Ой, даже не узнать», «Невероятно красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Оценила ее аутфит и стилист Марина Корабель для портала Teleprogramma.pro.

«Легкое и приятное к телу платье подчеркивает изящность и изгибы силуэта, его теплый оттенок сочетается с кожей и оттенком волос. Единственное, можно добавить чуть больше объема и небрежности прически. И снять кольцо, оно не совсем из этой истории», — высказалась эксперт.

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.