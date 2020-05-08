«Мой папа не носил обручальное кольцо»: Татьяна Брухунова высказалась о своей семье

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в Instagram пообщалась со своими поклонниками. Как известно, она достаточно часто выходит в Сеть и делает это. Многие пользователи стали спрашивать ее, почему она не носит обручальное кольцо. Кстати, у ее мужа Евгения Петросяна также никогда не было привычки носить его. Как сказала Брухунова, в сегодняшнем мире обручальное кольцо не гарантирует крепкие семейные отношения.

Как рассказала помощница сатирика, ее отец также никогда не носил кольца. Мужчина много работал и жил душа в душу со своей супругой, матерью Татьяны Брухуновой, на протяжении долгих лет.

«Мой папа тоже не носил обручальное кольцо, потому что работал физическим трудом. И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти». Татьяна Брухунова

Рассказала Брухунова и о том, как проводит время на карантине. По ее словам, она позволяет себе порой небольшие прогулки. Сидеть в доме ей невмоготу. При этом она ни с кем не контактирует. Петросян все время дома. Он в силу возраста в группе риска. Также она старается побаловать любимого мужчину вкусными блюдами. Татьяна Брухунова обожает готовить. Порой кулинарными изысками она делится в соцсетях.

Отметим, что, по неподтвержденным данным, свадьба Петросяна и Брухуновой состоялась в прошлом году. Сейчас юморист делит имущество с прежней супругой Еленой Степаненко. Ранее артистка отмечала, что хотела все поделить с бывшим мужем поровну, но он не согласился. Поэтому она и обратилась в суд. У Петросяна, впрочем, на этот счет совсем другое мнение. Он уверяет, что Степаненко хочет забрать большую часть его имущества.