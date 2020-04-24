Ирина Дубцова рассказала, как готовит каре ягненка на гриле

Певица хвастается, что такое блюдо получается у нее очень быстро.

Певица Ирина Дубцова рассказала, как сумела быстро накормить сына мясным блюдом. Артистка объяснила, что за полчаса до окончания онлайн-урока ее 14-летний Артем прислал маме СМС о том, что очень хочет есть. Когда парень спустился на кухню, его уже ждало каре ягненка, которое звезда успела приготовить на домашнем гриле.

«Мясо на гриле — это минимум масла, быстро, вкусно и полезно. Итак: режу ребрышки на отдельные косточки, мариную 20–25 минут», — пишет Дубцова в Instagram.

Секрет своего маринада Ирина так же раскрыла. Мясо нужно немного полить апельсиновым соком — это придаст мягкость, но привкуса апельсина при этом не останется. Также она добавляет соль, тимьян, острый перец чили (можно сухую приправу) и чеснок по вкусу.

Артистка отметила, что на современном грили достаточно задать тип мяса и степень прожарки. Остальное техника сделает сама всего за несколько минут. По словам Дубцовой, она уже годами пользуется домашним грилем и буквально влюбилась в этот аппарат.