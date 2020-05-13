«Слюнки текут»: молодая супруга Петросяна поделилась быстрым рецептом «ленивого» Наполеона

На то, чтобы приготовить торт, Татьяна Брухунова потратила всего час.

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась быстрым рецептом «ленивого Наполеона». Многие знаменитости, находясь в самоизоляции, открыли для себя необычные хобби: так, самым распространенным (но и самым актуальным) стала готовка. Брухунова, которая очень любит готовить, преуспела в кулинарном деле едва ли не больше остальных.

На этот раз Татьяна поделилась с женской аудиторией рецептом «ленивого» Наполеона. Десерт молодая супруга Петросяна сотворила всего за час, и, по ее личному признанию, по вкусу торт вышел едва ли хуже покупного аналога.

«Поднимается высоко, легкое, пахнет вкусным сливочным маслом», — поделилась она впечатлениями от результата.

Так, для коржей Брухунова приобрела готовое слоеное тесто за 97 рублей, клубнику и чернику. Для заварного крема Татьяна запаслась молоком, яичными желтками, сахаром, пшеничной мукой, сливочным маслом и ванильным сахаром. Яйца, сахар и муку Татьяна посоветовала взбить в единую массу, а затем влить в получившееся месиво разогретое молоко. Варить до загустения около 10 минут. Тесто необходимо разогреть, раскатать его, запечь в духовке и выпекать до золотистого цвета.

Многие фолловеры Татьяны остались в полном восторге от результата. Они заявили, что тоже хотят попробовать претворить рецепт в жизнь. «Слюнки текут», «Бабушкин рецепт! Родственники плохого не посоветуют», «Очень простой и вкусный рецепт», «В Сибири такой торт называют «Степка-Растрепка», — высказались они.