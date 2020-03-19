Юлия Высоцкая примерила сразу два ремня с платьем плиссе

Юлия Высоцкая в своем YouTube-шоу «Мне это нравится!» показала, как она работает на фотосессиях. Среди многочисленных образов, которые звезда подобрала специально для этого, выделялся один.

больше по теме Литвинова поддержала тренд на утрированные рукава в платье цвета яркого лайма Также в ее наряде присутствовал другой модный элемент – плиссе.

Перед камерой профессионального фотографа звезда предстала в актуальном темно-синем платье плиссе с акцентом на талии. К нему супруга Андрея Кончаловского подобрала сразу два кожаных ремня коричневого цвета.

С платьем Юлия примерила трендовые сапоги с широким голенищем карамельного цвета. В качестве стильного аксессуара Высоцкая выбрала романтичный берет в тон платью и очки оригинальной геометрической формы.