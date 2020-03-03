«Всегда прекрасна»: Ева Польза в платье с леопардовым принтом и на шпильках пришла к Урганту

Ева Польна редко появляется на публике. Исполнительница хита «Беги от меня» воспитывает двоих детей. От романа с Денисом Клявером у нее есть дочь Эвелина. Еще одна наследница Амалия была рождена от бизнесмена Сергея Пильгуна. Недавно артистка рассказала о том, как воспитывает наследников. Старшая дочка переживает переходный возраст, поэтому певице скучать не приходится. Однако она продолжает строить карьеру, а на днях она снялась в шоу «Вечерний Ургант».

Польна появилась в студии в женственном наряде. Она осталась верна своему стилю. Артистка облачилась в шифоновое платье с леопардовым принтом. Акцент на талии она сделала с помощью тонкого пояса. Также певица накинула на плечи жакет цвета слоновой кости и надела остроносые туфли-лодочки на шпильке. Завершила аутфит широкополая шляпа. Она с удовольствием сделала несколько снимков с ведущим Иваном Ургантом.

Поклонники были рады видеть Еву, которая крайне редк появляется на ТВ. Они отметили, что 44-летняя артистка прекрасно выглядит. Некоторым показалось, что певица поправилась. «Точно Польна? Лицо разнесло и кажется это Федункив», «Какая она крошка рядом с Ваней», «Я подумал, что это Тейлор Свифт», «Она клёвая», «Красотка!», «Хороша, давно ее не видела», «Всегда прекрасна», — стали обсуждать снимки пользователи Сети.