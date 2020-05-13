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Юлия Ковальчук поэкспериментировала дома со сладостями без сахара

Певица приготовила два вкусных десерта.

Юлия Ковальчук поэкспериментировала дома со сладостями без сахара
Юлия Ковальчук экспериментирует на кухне во время самоизоляции. Фото: Global Look Press

13 мая певица Юлия Ковальчук рассказала своим поклонникам в Instagram, что на самоизоляции увлекалась приготовлением сладостей без сахара. Артистка приготовила два вида пирожных и спросила, рецептом какого из них поделиться. Ее коллега Алсу попросила оба, на что экс-«Блестящая» написала, что это очень вкусно.

Кокосовые пирожные со стевией

Вам понадобится 200 г кокосовой стружки, 80 г стевии (считается естественным сахарозаменителем) и 3 яйца. Вначале перемешиваются яйца и стевия, а затем к ним добавляется стружка. Из получившейся массы лепятся комочки, которые затем нужно выпекать 10–15 минут при температуре в 160–170 градусов.

Второй рецепт певица подсмотрела у журналистки Лауры Джугелия.

Хлебно-творожные палочки

Необходимо 200 г творога, 150 г рисовой муки, 2 яйца, половина чайной ложки разрыхлителя или соды и сухофрукты (например, изюм, сушеная клюква, измельченные курага или чернослив). Все ингредиенты нужно смешать и вылепить из полученного теста «палочки», которые затем выпекать при 170 градусах 10–15 минут.

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