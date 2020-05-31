Босоножки, туфли, мюли: Пугачева, Нетребко и другие звезды выбрали модную летнюю обувь

Лето на пороге, а это значит, что платья, шорты, как и модные в этом сезоне брюки-кюлоты вместе с широкими джинсами, обретут доминирующее положение на улицах городов мира. Не стоит забывать, что в особом тренде ныне желтый цвет, хотя ваш аутфит может быть по-настоящему броским и в иных ярких красках одежды. И да, любой образ, естественно, нуждается в таком важном дополнении, как обувь. Именно об этой составляющей в контексте наступающего лета для Teleprogramma.pro поведала модный эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова.

Босоножки, мюли, туфли-лодочки, кеды, кроссовки — все это есть в наличии практически у каждой девушки. Но интересно посмотреть на примере звезд на вроде как обиходную обувь. Что же они носят, какие ошибки допускают, да и как вообще выглядеть стильно в современном скоростном мире.

Звездные модницы:

Начать стоить с невестки Кристины Орбакайте — Алены Красновой. Девушка является моделью и даже на карантине умудряется демонстрировать стильные аутфиты.

«Самый удачный пример в нашей подборке — Алена Краснова. На ее примере можно изучить все обувные тенденции сезона. Девушке удалось в одной только обуви объединить несколько последних трендов: мюли — раз, квадратный мысок — два, прозрачный материал — три, цепи — четыре, каблук необычной формы — пять. Массивные цепи сейчас актуальны не только в качестве украшения на шею, но и в качестве декора всего, что только можно: от обуви и сумок до верхней одежды. Этой деталью Красновой удалось гармонизировать весь свой образ, ведь здесь и пояс в виде цепи, и сумка на цепи. Открытый носок здорово смотрится с ярким педикюром. Надо отметить, что такая модель, наверняка, очень удобна в носке, ведь мюли на самом деле часто доставляют дискомфорт из-за отсутствия задника, а здесь проблема компенсируется лямочкой-цепочкой. Очень изящный образ», — объяснила Бжедугова.

А вот у Яны Рудковской очень много обуви даже по меркам шопоголика. Недавно она похвасталась коллекцией необычных туфель. Многие на это видео могут смотреть вечно и с восхищением. Примечательно, что бизнесвумен обожает босоножки на шпильке с тонкими ремешками. Похоже, что у нее вкусы схожи с тем, что нравится и Ольге Бузовой. Недавно они в один день отметились в одинаковых туфельках.

«Не стоило ожидать от Яны Рудковской точного попадания в цель, но учитывая ее ужасный модный бэкграунд, данный образ смотрится более-менее достойно. Дело все в том, что излишеств в этом наряде рекордно мало для Яны — всего одно, а именно: декор на обуви. За шикарные ноги Рудковской в данном случае многое можно простить, но все же платье довольно повседневное, если не сказать спортивное, а такие туфли будут уместнее как деталь вечернего образа. Интересного микса не получилось, сюда бы лучше подошли кроссовки или классические лодочки без лишних деталей и желательно другого цвета. А сами туфли безотносительно данного наряда — очень достойный и модные. Обратите внимание, снова перед нами элегантная лямочка на щиколотке — очень модная деталь. Нельзя не отметить и массового возращения в моду шпилек», — оценила образ эксперт.

«Тина Канделаки вновь порадовала прекрасным чувством стиля. Заметьте, как изящно здесь расставлены акценты и сравните с образом Яны Рудковской. В обоих случаях обувь привлекает внимание в первую очередь, но только в наряде Тины она визуально объединяет образ, а не выбивается из него. Туфли Тины куда больше подходят к повседневному образу из-за низкого каблука и сдержанного декора. Эта обувь интересна формой: туфли очень похожи на классические лодочки, но цепляет взгляд отсутствие задника, мне так же нравится и лямочка на лодыжке с элегантной декорированной стразами бляшкой. Однозначно взять на заметку!» — также дала свою оценку эксперт.

Анна Нетребко не только знаменитая оперная дива, но и настоящая икона стиля. Она приводит в восхищение даже историка моды Александра Васильева, чью похвалу услышать может далеко не каждый.

«Мюли без каблука, которые стало принято называть „тапки“ хоть уже и сдают свои позиции, все еще остаются актуальной обувью. Модели, отделанные мехом изнутри уже отжили свое и на смену им пришли другие виды декора. Не важно, будут ли это стразы, бляшки, тиснение, логотипы — главное, чтобы декор смотрелся гармонично. Анна Нетребко угадала с формой, но вот декор ее обуви оставляет желать лучшего — выглядит старомодно и дешево. Рисунок как на старых обоях, блеск, огромные банты, цветы — слишком много неоднозначных деталей. Убрать хотя бы что-то одно — будет уже лучше. На заметку стоит взять только форму» — пояснила модный эксперт Анна.

А вот Алла Пугачева редко выходит в свет, но ее образы всегда привлекают внимание. В последнее время она полюбила молодежный стиль, в который прекрасно вписываются кеды и иная обувь на плоской подошве или платформе.

«Кроссовки — куда же без них? Стоит ли мучать себя, надевая каблуки на повседневной основе — вопрос, на который каждая девушка имеет свой ответ, но одно можно сказать точно: кроссовки настолько прочно вошли в женский гардероб, что не будет никакой трагедии в том, чтобы отказаться от каблуков даже насовсем! С должным вниманием к деталям даже вечернее платье будет классно смотреться с кедами. Поэтому, если вы фанатка кроссовок и готовы последние деньги отдать за новую пару, для вас у нас тоже есть звездный пример — Алла Пугачева. Уже несколько лет в тренде остаются кроссовки самых причудливых форм, которые западная пресса назвала „chunky shoes“, то есть „уродливая обувь“. На самом деле речь идет не об уродстве, а о внушительных габаритах, вспомните знаменитые кроссовки Balenciaga, о которых еще совсем недавно мечтал каждый модник. За последние сезоны габариты кроссовок несколько уменьшились, но остались довольно внушительными, Алла Пугачева демонстрирует точное попадание в цель», — поведала Бжедугова.

Добавим, что многие звезды не жалеют денег и сил, чтобы приобрести заветную пару туфель. Так недавно актриса Наталья Рудова похвасталась босоножками на шпильке Jimmy Choo, которые искала три года. Однако стоит упомянуть, что стоят такие туфли кругленькую сумму — 60 400 рублей на сайте бренда.

Но порой артисты также легко расстаются со своими обновками. Например, Настасья Самбурская решила продать за гораздо меньшую сумму, чем покупала, свои розовые туфли Philipp Plein. На сайте бренда они стоят 135900 рублей, а актриса готова их отдать за 50 тысяч рублей. Так девушка решила поучаствовать в благотворительности.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.