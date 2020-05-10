Желтый — хит весны: Нетребко, Асмус и другие звезды выбрали наряды лимонного цвета

«Модные тренды и в особенности трендовые цвета — явление на сегодняшний день довольно спорное. Как бы не старались различные СМИ поддерживать интерес своей аудитории, выделяя из всего многообразия моды наиболее заметные тенденции, сложно представить себе такой цвет, надев который, вы будете выглядеть категорически немодно. Однако, если и выбирать цвет весны этого года, то это все оттенки в спектре желтого», — отметила модный эксперт Анна Бжедугова.

По ее словам, желтый цвет заряжает энергией, тягой к жизни и знаниям, как утверждают еще и эксперты фен-шуй. Также яркий и насыщенный желтый цвет в одежде делает вас доброжелательней, выделяет из толпы, заряжает энергией, тягой к жизни и знаниям.

«В приглушенном варианте ближе к бежевому этот цвет создает максимально гармоничный наряд или интерьер, в котором сохраняется мир, взаимопонимание, позитивный настрой и бодрость духа», — добавила Анна.

Кому подойдет желтый?

«Необходимо примерить, чтобы понять, к лицу вам тот или иной цвет. Правила, конечно, существуют, но опять же — исключений в них очень много. Гармонично дополняющие друг друга оттенки всегда находятся на противоположной стороне цветового спектра, иными словами — лучше всего работает контраст. Одежда в контраст к цвету волос будет смотреться гармонично, как и контрастные цвета в одежде между собой. Взглянув на спектр, вы поймете, что блондинкам к лицу будут темные насыщенные оттенки, такие как черный, синий, фиолетовый», — рассказала эксперт.

Так, она отметила, что рыжие девушки очень выигрышно смотрятся в зеленом и синем цветах. А брюнеткам и шатенкам, в свою очередь, подойдут светлые оттенки, белый, большинство пастельных тонов и конечно желтый. Так что примерить желтый наряд стоит прежде всего им. Скажем, Анна Нетребко знает, какие цвета ей идут и не боится выглядеть ярко.

«Это не значит, что вы должны носить или сочетать между собой только эти цвета и это обязательно будет вам к лицу. Никто не запрещает вам игнорировать эти правила и проявлять себя творчески, если вы уверены в своем вкусе. Это означает лишь, что эти оттенки дополняют друг друга и, как правило, создают гармоничный образ», — предупредила Бжедугова.

Звезды в желтом

«Очень интересно проанализировать то, почему девушки в почти идентичных комплектах выглядят совершенно по разному. Например, Рената Литвинова в желтом костюме выглядит сногсшибательно, а вот Татьяна Навка — очень скучно. Обе блондинки, так что данный оттенок скорее смягчает черты их внешности, но не выделяет. Секрет в том, как каждая из них расставила акценты», — пояснила эксперт.

«У Ренаты яркий макияж — красная помада и черная дымка теней в сочетании с контрастным воротничком насыщенного синего цвета — незначительные, казалось бы, детали, сделали образ ярким и цельным. Навка лишь надела базовый черный топ под пиджак и добавила несколько деликатных украшений, в результате чего упустила самое главное — игру контрастов, которая здесь необходима, особенно на праздновании собственного дня рождения. Наверняка, многие гости выглядели лучше самой именинницы. Делаем вывод, что для блондинок желтый наряд смотрится выигрышней в сочетании с ярким макияжем», — высказалась Анна.

«Примерно такую же параллель можно провести между нарядами Юлии Меньшовой и Ирины Безруковой, хоть последняя и брюнетка. Ирина предстала перед подписчиками в в ярком макияже, в шляпе и с массивной цепью на шее. Смотрится однозначно лучше, чем идентичный комплект на блондинке Меньшовой с нюдовым макияжем и почти без украшений и аксессуаров. Юлия со своим однотонным комплектом просто слилась», — считает эксперт.

«На самом деле многие не переносят чистый желтый цвет в одежде. Если вам кажется, что в нем будете похожи на цыпленка — исследуйте близкие к нему оттенки. Отлично справилась с задачей Кристина Асмус. На ней легкое шерстяное пальто горчичного оттенка в сочетании с длинным белым трикотажным платьем. Получился прекрасный комплект в стиле скандинавского минимализма, который в наших широтах и при нашем климате смотрится более, чем уместно. Этот тот случай, когда вещь надета именно так, как и задумывалось, поэтому с Кристины мы можем смело брать пример», — пояснила Бжедугова.

«А лучшим нарядом в нашей подборке я бы назвала комплект из водолазки с принтом и желтой юбки по щиколотку на Елене Летучей, хотя я и не уверена, подходят ли сюда эти сапоги. Комплект не полностью желтый и содержит другие яркие акценты — макияж и принт на водолазке, которые цепляют взгляд и заставляют признать красоту и харизму телеведущей», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.