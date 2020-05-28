Яна Рудковская в черном платье и жилетке Louis Vuitton оголила ноги на фоне своего особняка

Яна Рудковская не скрывает, что зарабатывает много денег. Недавно она призналась, что только доход от ее страницы в Instagram за год составляет один миллион долларов. После этого продюсер подчеркнула, что тратит свой заработок на то, что ей хочется. В ее гардеробной можно увидеть одежду всех известных марок: от Dior до Moschino. На карантине светская львица часто хвастается не только своими шелковыми пижамами, которые стоят круглую сумму денег.

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С наступлением тепла Яна решила снимать забавные ролики не только дома, но и на улице. На новых кадрах она танцует со своим мужем Евгением Плющенко на фоне своего особняка. Продюсер похвасталась стильным нарядом. Она облачилась в черное платье с юбкой-тюльпаном и кожаные ботильоны. Образ дополнила жилетка Louis Vuitton. Наряд позволил блондинке оголить стройные ноги. Примечательно, что супруг оделся с ней в одном стиле. Он предстал на видео в брюках и рубашке черного цвета.

«Танцуем как хотим, мы же русские, согласны», — написала Рудковская.

Поклонники принялись обсуждать наряд светской львицы. Также многие оценили танец супругов. «Такие классные», «Вы шикарная пара, двигаетесь в унисон», «Ноги ваши огонь», «Какая же стильная Яна, глаз не отвести», «Яночка, какие классные, стройные и зажигательные!», «Ганста-семейка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что даже маленький сын пары Саша Плющенко носит брендовые вещи. В свои семь лет мальчик уже зарабатывает деньги и покупает родителям дорогостоящие подарки.