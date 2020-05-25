«Так похудела»: Анна Нетребко похвасталась талией в наряде Moschino на прогулке с мужем

Анна Нетребко почти три месяца находится на карантине. Она живет в Вене с семьей, поэтому еще в начале марта вынуждена была самоизолироваться именно там. Артистка быстро привыкла к роли домохозяйки. Она каждый день баловала близких вкусностями, которые готовила своими руками, а также смогла навести порядок на террасе. Певица расписала стены, высадила деревья и цветы, также создала уют с помощью разных предметов декора.

С конца апреля Анна стала чаще выходить на улицу, так как в Австрии ослабили ограничения. Артистка призналась, что ей стало лень покидать дом. Тем ни менее она успела сводить сына Тьяго в зоопарк, а также музей Эрнста Фукса. Каждый раз оперная дива демонстрировала женственные наряды. Она представала то в коротком сарафане, то в белоснежном костюме. А воскресение, 24 мая, Нетребко смогла вытащить из дома не только сына, но и мужа Юсифа Эйвазова. Они погуляли на природе.

На этот раз певица облачилась в черный лонгслив, который подчеркнул ее талию, а также цветастый костюм от Moschino. Когда стало жарко, то Анна сняла жакет, показав постройневшую фигуру. Она также сделала два хвостика и едва заметный макияж. Не менее ярко выглядел и ее муж в джинсах и куртке с принтом.

«Семейный день за городом», — подписал снимки Юсиф.

А вот поклонники принялись обсуждать фигуру 48-летней Нетребко. «Вот оно счастье, а Тиша — мамина копия», «До чего же красивая семья!», «Наконец-то счастливые», «Анна так похудела», «Такая жена у Юсифа стройная», «А талия, я вижу талию», — прокомментировали пост подписчики.