«Джинса вообще тренд!»: Алсу, Боня, Асмус и другие звезды выбрали модные джинсы

Известный стилист Влад Лисовец рассказал порталу Teleprogramma.pro, какие фасоны джинс на пике популярности в этом сезоне. И как их носить, чтобы быть самой модной этим летом.

Пока весна незаметно пролетает в период самоизоляции, все находятся в ожидании лета, когда можно будет гулять и всецело наслаждаться солнечной погодой. Неизменно уже много лет самой универсальной вещью в гардеробе являются джинсы. За более 200 лет их существования, было придумано множество фасонов. Влад Лисовец, известный стилист и телеведущий, рассказал, какие джинсы в тренде в наступившем сезоне.

«Широкие, прямые, расклешенные, длинные в пол, а также завышенная талия — такие тренды. Джинсы поменялись кардинально. Все, что носили раньше, теперь совсем не актуально. Джинсы скинни не актуальны уже давно, на них не стоит обращать внимание. В моде свободные джинсы, подчеркивающие талию. Все обтягивающие джинсы, которые полюбили россиянки, уже не в тренде, а остальное имеет место быть», — рассказал эксперт.

Поэтому джинсы скинни, которые не так давно носила Кристина Асмус, теперь нужно отложить в сторону. По словам Лисовца, даже небрежный край штанины уже не актуален, поэтому актриса делает правильно, что носит свои облегающие джинсы дома.

«Джинсы-бойфренды тоже имеют место быть, так как выглядят небрежно. Обращайте внимание на все, что создает легкую небрежность и такую несобранность», — рассказал эксперт.

Не удивительно, что широкие джинсы стали одними из любимых у многих звезд. Так дочка Алсу Микелла в свой день рождения отметилась именно в них.

По словам Влада, в цветовой палитре нет ограничений. Можно по-прежнему носить голубые, темно-синие, серые, в зависимости от предпочтений. «Главное, чтобы никаких надуманных дырок, не специально вываренные. Джинсы-варенки должны выглядеть так, будто до вас их кто-то носил, а не сел и тер их специально на коленках или ягодицах», — пояснил стилист.

Классическая варенка есть опять же у Кристины Асмус. Пока актриса коротает дни в самоизоляции, то выгуливает свои наряды не покидая родных стен.

Лисовец также отметил, что любителям рваных джинс не стоит расстраиваться. Дырки актуальны на джинсах-бойфрендах, а вот если вы выбираете расклешенную модель, то стоит учитывать, что рванины должно быть немного, чтобы все смотрелось красиво.

Так Юлия Ковальчук как раз в прошлом году носила джинсы с рваниной на коленке, которая смотрелась неестественно. Было видно, что джинсу порвали специально. но такую модель в этом году лучше не носить, если вы, конечно, хотите быть по-настоящему модными.

«Никакого творчества! Никаких сельских плетений, кружева, макроме. Джинсы просто джинсы! Без каких-либо аппликаций и страз. Также не актуальны джинсы с оборванной штаниной. В тренде очень длинные, прямые в пол. Чуть-чуть 70-е возвращаются, а это уже джинсы похожие на брюки», — предупредил эксперт.

Нечто подобное носит Наталья Рудова. Ее джинсы классические, длинные и на резинке. Единственно, актриса пока носит джинсы зауженные к низу, а это вышло из моды.

Советы эксперта

«Носите, с чем нравится. Это хоть шелковая блузка, хоть гипюровая водолазка. Хотите, пусть будет блузка с рюшами в горошек винтажная. Можно носить и с футболкой. Абсолютно не стоит заморачиваться», — дал совет Лисовец.

Так Стеша Маликова не боится многослойных образов. Она джинсы сочетает с пальто и с кофтами.

А элегантная Алсу подобрала к джинсам-бойфрендам твидовый жакет в винтажном стиле. Образ сразу заиграл новыми красками.

«Чем будет контрастней смотреться, тем лучше. Можно предпочтения отдавать рубашкам мужским голубого цвета, белого, в полоску, не приталенным. Также женственным блузкам с воротником, блузки с бантами, тогда эти широкие джинсы приобретают другой характер. Вы будете выглядеть не взросло и очень элегантно», — пояснил эксперт.

Как раз с объемной рубашкой недавно устроила фотосессию невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова. Девушка сочетала белоснежную рубашку оверсайз с джинсами с высокой талией.

«Подплечники, фонарики — все, что делает образ женственным, улучшит look. Джинса вообще тренд! Может быть вообще все в джинсе. Можно носить хоть все из джинсы, в этом году это вполне допустимо», — добавил Влад.

Так Виктория Боня создала образ в стиле тотал деним. На ее светлых джинсах было совсем немного рванины, которая выглядела естественно и лаконично.

Справка Teleprogramma.pro: Влад Лисовец — российский стилист. Он получил образование по специальности «парикмахер широкого профиля», работал в телецентре «Останкино», был стилистом многим звезд. Теперь Влад основатель школы стиля «LISOschool», а также владелец салонов красоты «Парикмахерская Контора». Опыт работы в сфере красоты более 30 лет.