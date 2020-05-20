«Хороша!»: 71-летняя Пугачева в джинсах-дудочках устроила дефиле у своего замка

Алла Пугачева редко появляется на публике. Если юбилей она отметила с размахом, то в этом году 71-летие она уже праздновала в очень тесном семейном кругу из-за карантина. Примадонна соблюдает самоизоляцию в своем замке. Близкие не дают ей скучать. Максим Галкин то и дело общается с друзьями онлайн или снимает забавные ролики, а шестилетние Лиза и Гарри то устраивают домашние концерты, то придумывают необычные игры.

Многие поклонники замечают, что с каждым годом Алла Борисовна только хорошеет. Она стала отдавать предпочтение молодежному стилю, а ее стройным ногам могут позавидовать даже модели. Похоже, что с приближением лета даже Примадонне захотелось принарядиться и покрасоваться. Галкин запечатлел супругу, которая кокетливо дефилировала у замка. Пугачева предстала в джинсах-дудочках, майке и укороченной рубашке из денима. Дополнили образ белоснежные кроссовки и черные полупрозрачные перчатки.

Певица сделала нюдовый макияж и начесала волосы для объема. Ее супруг наложил на видео песню из фильма «Красотка» Pretty Woman.

«Хороша!» — восхитился женой Галкин.

Многие подписчики тоже пришли в настоящий восторг от весеннего образа звезды. «Алла Борисовна в шикарной форме! Интересно, в чем ее секрет», «Вау», «Нереальная», «Всем бы в таком образе так выглядеть», «Восхитительная», «Ну что сказать — девчушка», — прокомментировали пост подписчики.