Невестка Орбакайте в шортах и салатовом кардигане устроила пикник у особняка Пугачевой

Как известно, у Алла Пугачевой уже есть взрослые внуки. Одним из них является сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Молодой человек женился в 2017 году на своей избраннице Алене Красновой. Влюбленные до этого несколько лет встречались. Теперь они живут для себя, занимаются творчеством и путешествуют, а вот о детях пока не думают. В период карантина пара поселилась на бывшей даче Аллы Пугачевой.

Ни для кого не секрет, что Примадонна доверила свой дом на Истре Никите. Внук певицы приглядывает за жилищем вместе с супругой. В просторных комнатах много места, поэтому Алена занимается там йогой вместе с подругами. А недавно на территории дачи они устроили вечеринку в честь дня рождения Преснякова и созвали друзей. А вот тихий вечер четверга, 28 мая, пара провела уединенно. Невестка Орбакайте устроила пикник на лужайке возле особняка.

На новых фото она позировала в джинсовых шортах, белом топе и салатовом кардигане. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и загорелую кожу. На снимках с ней позировал белоснежный шпиц. На фоне мелькала старинная беседка. По всей видимости, автором снимков стал внук Пугачевой.

«Как привыкли жить за городом, что наверное никуда не уедем. Джуна никогда в жизни так много не гуляла на свежем воздухе, ну и я наверное тоже ни за что не хочу променять этот образ жизни, надеюсь с окончанием всего этого я так же буду тренироваться каждый день, заниматься йогой, и правильно питаться», — отметила Краснова.

Поклонники восхитились красочными кадрами. «Чудесная», «Как красиво», «Нашей жизни явно нужно больше зелёного!», «Очень круто», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Алена уже устраивала романтический вечер Никите, но тогда они разместились у водоема.