Главный тренд лета: Нетребко, Водянова и другие звезды выбрали брюки кюлоты

Каждой девушке хочется выглядеть привлекательно и максимально женственно. Это желание особенно сильно летом, когда погода и природа располагают к тому, чтобы можно было одеться легко и непринужденно. При этом все мы разные. Одни могут носить мини-юбки, другие стараются закрывать ноги. Но есть брюки, которые подойдут большинству женщин, а также скорректируют фигуру — кюлоты. Как их носить и с чем сочетать, рассказала порталу Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева, персональный стилист и имиджмейкер.

«Кюлоты — это укороченные брюки, а не удлиненные шорты. Они в моде не первый сезон, да и не первый год, но не потеряли к себе интереса у модниц, даже наоборот. Подбирая для себя кюлоты, нужно учитывать особенности своей фигуры: длину ног, рост, вес, ширину бедер, ширину лодыжки. Это позволит подобрать правильные кюлоты. Ведь они бывают более или менее расклешенные, более или менее укороченные. Также нужно правильно определиться с плотностью ткани, цветом и принтом», — отметила эксперт.

Модницы среди звезд

«Боятся подступиться к кюлотам обладательницы аппетитных форм, а зря. Это же более креативная альтернатива юбке длины миди. Они имеют тот же свободный крой. Нужно ориентироваться по длине и ширине юбке, которая идеально вам подходит. Приобретайте кюлоты, напоминающую по форме ее. Тем более плечевую одежду, которая сочеталась с вашей юбкой можно легко адаптировать под кюлоты. Ее длина также не должна быть ниже середины бедра», — пояснила Тимиряева.

Анна Нетребко является для многих иконой стиля. В ее гардеробе есть брюки кюлоты молочного цвета. В них она не только гуляет по Вене, где живет, но и посещает репетиции в театре.

«С кюлотами главное соблюсти пропорции. Поэтому посадка должна быть высокой, что визуально удлинит ногу. Все просто: снизу отрезали, значит нужно удлинить сверху. И плечевая одежда должна быть укороченной. Хотите носить их с рубашкой, то рубашку нужно заправить или завязать на узел, что является одним из модных трендов. Если талия не позволяет или надо скрыть животик, то завяжите рубашку не на талии, а на середине бедра», — предупредила эксперт.

Наталья Водянова обладает длинными ногами, поэтому выбирает длину выше колен и высокую талию, делая свою фигуру еще стройнее и изящнее.

«Если ноги длинные, а фигура стройная и не нужна визуальная коррекция, то можно позволить себе более удобную обувь на низком ходу или спортивную, главное, чтобы она не закрывала косточку», — также добавила стилист-имиджмейкер.

Также Водянова любит костюмы. Она не так давно отметилась в клетчатом наряде, подобрав к брюкам жакет в одном стиле. «Ничто так не стройнит как монохром в одежде. Подобрав верх в цвет кюлотов, вы визуально вытяните силуэт и будете выглядеть стройнее, поскольку получается вертикаль, по которой взгляд беспрепятственно скользит вверх. Такой же стройнящий эффект силуэту придаст комбинезон с кюлотами», — делится Тимиряева.

«Главное в комбинезоне с кюлотами — завышенная талия», — подчеркнула стилист. К слову, Мария Шарапова обожает брюки кюлоты. У нее есть целая коллекция таких брюк разных цветов. очень часто она подбирает к ним блузки и футболки в тон.

«Самым модным комбинезоном с кюлотами в весенне — летнем сезоне 2020 является джинсовый, поскольку деним тотал лук в десятке модных трендов, а комбинезон воспринимается как тотал лук. Ну и самыми трендовыми кюлотами также являются кюлоты из денима. Для лета лучше отдать предпочтение его светлому оттенку, который так и называется «Потертый деним», — рассказала эксперт.

Отметим, что джинса в этом году в тренде. Ранее мы рассказали, какой фасон джинсов на пике моды в этом сезоне, а также, что можно носить куртки, рубашки из денима, составляя total look.

«Поскольку кюлоты — это поясная одежда и далека от портретной зоны, то можно позволить себе любой цвет и оттенок, вне зависимости от колорита внешности», — также пояснила Тимиряева.

Дочка Аллы Пугачевой тоже обзавелась кюлотами. Она щеголяла в них по замку, восхищая родных. К слову, шестилетняя девочка надела их с косухой и футболкой, сделав образ более молодежным.

Советы стилиста

«Одним из важных факторов правильно подобранных кюлотов является их длина. Если они заканчиваются на самом широком месте голени, то ноги будут казаться крупнее, чем они есть на самом деле и это утяжелит силуэт. Лучше, чтобы длина доходила до лодыжки. Это самая тонкая часть ноги и на фоне широких штанин будет казаться еще более утонченно, что придаст всему силуэту хрупкости и элегантности. Очень рекомендую тем, кто не обладает длинными ногами и астеническими формами, поддержать кюлоты обувью на каблуке. Я не имею в виду шпильки, это может быть устойчивый каблук. Кстати, устойчивый каблук и платформа в тренде. Вообще, просто идеально носить кюлоты с обувью на каблуке особенно нюдовых расцветок. Это позволит визуально удлинить ноги и вытянуть силуэт, что добавит стройности, а значит эффекта», — рассказала Тимиряева.

Так Кейт Миддлтон для выхода в свет однажды выбрала брюки кюлоты, которые дополнила бардовой водолазкой и туфлями на устойчивом каблуке. Герцогиня Кембриджская выглядела презентабельно и элегантно.

«Кюлоты из более плотной ткани или денима можно носить в весенне — осенний сезон с сапогами, голенища которых уходят во внутрь штанин. Особым шиком будет монохром в цвете сапог и кюлот. Не стоит носить с ботильонами, поскольку дополнительная горизонтальная линия визуально разрежет и укоротит ноги», — также поведала эксперт.

«Совет от стилиста для обладательниц пышных форм. Идеальный вариант ношения кюлотов длины до щиколотки с завышенной талией в монохромном сочетании с плечевой одеждой с V — образным вырезом, удлиняющем шею, с рукавами до запястья, подчеркивающими самую тонкую часть руки, которая в сочетании с тонкой лодыжкой и удлиненной шеей выполнят визуальную коррекцию силуэта. Но все это нужно сочетать с обувью на высоком устойчивом каблуке нюдового оттенка и дополнить объемными украшениями. Лучше серьгами и браслетом. И наденьте сверху сумку на длинном ремешке или цепочке по диагонали. Дополнительная диагональная линия поможет добавить стройности. Продуманный образ с правильной расстановкой акцентов поможет похудеть не худея и демонстрировать себя в лучшем свете, более презентабельно», — добавила Тимиряева.

«Для всех. Самым модным верхом к кюлотам предстоящим летом будут: топ — бра и жакет Спенсер. Модного всем лета!» — пожелала нашим читателям Лариса.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.