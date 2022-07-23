Стройнит и молодит: Куркова, Бородина, Муцениеце носят наряды с трендовым цветочным принтом

Лето стало стремительно бежать и нужно успеть выгулять все наряды. Так как погода часто балует солнечными днями, многим хочется выглядеть ярко и стильно.
Особой популярностью стали пользоваться женственные фасоны и принты. О главном тренде сезона читателям Teleprogramma.pro поведал концептмейкер Александр Осипов.
«Цветы украшают каждую женщину и девушку, вот только выбирать столь неоднозначный принт нужно весьма осторожно. При удачном решении такой рисунок превратит свою хозяйку в невероятно привлекательную и милую особу.
В остальных случаях он сделает образ провинциальным и безвкусным. Несмотря на коварство одного из самых женственных принтов, его обожают многие селебрити. Узнаем, кто из медийных личностей «дружит» с цветами, а кому лучше обходить их стороной», – рассказал Осипов.
«Ключевым моментом, от которого нужно отталкиваться при выборе принта, является правильное соотношение размера цветочков и собственной фигуры. Это значит, что девушкам с внушительными формами стоит избегать крупных бутонов и яркой цветовой гаммы. Помним и том, что обладательниц пышной фигуры не украшают слишком «густые» принты», – предупредил он.
Анна Нетребко
Оперная дива Анна Нетребко в свои 50 лет не перестает восхищать поклонников. Она обожает выглядеть броско и продумывать луки до мелочей.
«Как приятно видеть, что оперная дива Анна Нетребко владеет основными правилами выбора цветочного принта. Белое платье с небольшими красными бутончиками очень идет темноволосой певице с довольно пышными формами.
Правильный наряд не только делает образ Анны эффектным, но и скрывает некоторые несовершенства фигуры. Но что же мы видим на другом снимке?» – отметил Александр.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Певица зачем-то решила примерить на себя ляпистое платье-футляр, чем мгновенно создала массивный и довольно простецкий образ.
Если бы Нетребко выбрала не такие огромные цветки и не такое буйство красок, все могло выглядеть достойно. Эта модель смотрится только на барышнях с идеальной фигурой», – высказался эксперт.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Стеша Маликова
Дочка Дмитрия Маликова Стефания только окончила университет. Она часто носит платья в стиле бэби-долл, которые подчеркивают ее хрупкую фигуру.
«Цветочный принт − это всегда гимн красоте и юности. Стеша Маликова выглядит в красном платье с бело-зеленым цветочным принтом довольно свежо, но гораздо больше такой милой блондинке подходят нежно-голубые или светло-оливковые тона. Именно поэтому выбранный образ Маликовой можно назвать неподходящим и определенно невыразительным», – отметил Осипов.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Татьяна Навка
Фигуристка Татьяна Навка зачастую выходит в свет с женственных нарядах. Она любит игривые принты, которые делаю лук нескучным.
«Зато Татьяна Навка подобрала идеальный вариант для выхода в свет − струящееся белое платье с нежным цветочным принтом. Известная фигуристка сразу же стала выглядеть моложе и «воздушнее», а все потому, что знает, насколько хорошо мелкие цветочки смотрятся на легких тканях», – пояснил эксперт.
Равшана Куркова
Актриса Равшана Куркова в 41 год не перестает восхищать поклонников. Она носит сдержанные наряды, но легко очаровывает публику. и на фестивале артистка щегольнула в платье с нежным принтом из одуванчиков.
«Немного жаль, что стройная, как кипарис, Равшана Куркова предпочла такой сдержанный рисунок. В платье с ярким и броским принтом она бы выглядела интереснее. Видимо, Равшана забыла, что с такой идеальной фигурой может позволить себе настоящее цветочное буйство», – заявил Александр.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Ольга Бузова
Телеведущая Ольга Бузова часто экспериментирует с нарядами. Она носит как платья, так и костюмы. Но ей ближе повседневные луки.
«Самопровозглашенная икона стиля Ольга Бузова приняла далеко не самое удачное решение. Небесно-голубой кардиган в крупный оранжевый цветок делает ее образ старомодным и определенно странным. Кажется, что Бузова позаимствовала этот элемент гардероба у своей бабушки. В таком нелепом виде Ольга стала выглядеть старше своих лет, что не пошло ей на пользу», – посчитал концептмейкер.
Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджаская Кейт Миддлтон часто появляется на светских раутах. Она славится своими элегантными луками. И жена принца Уильяма не раз облачалась в платья в цветочек.
«Если говорить о женщине, которую нельзя упрекнуть в отсутствии вкуса, то это − Кейт Миддлтон. На первый взгляд, платье насыщенного синего тона с замысловатым цветочным принтом может простить, но только не герцогиню.
Секрет этого наряда в воздушной ткани, за счет которой довольно густой и обильный рисунок выглядит очень интересно и совсем не утяжеляет образ Миддлтон», – отметил Осипов.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Алла Пугачева
В свои 73 года даже Алла Пугачева может похвастаться стройной фигурой. Она всегда носила дерзкие образы. Певица не скрывает, что наряды ей часто дарят именитые кутюрье.
Однажды она щегольнула в платье макси с цветочным принтом. Наряд из струящейся ткани восхитил публику. Примадонна скрыла изъяны фигуры, сделав акцент на тонкой талии.
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Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина не скрывает, что тратит много денег на наряды. Этим летом она особенно часто носит миниатюрные платья с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Луки в кукольном стиле позволяют визуально сделать ноги длиннее.
Звезда также дополняет образ аксессуарами в тон, крохотными сумками и каблуками. Она не раз восхищала поклонников.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro