Стройнит и молодит: Куркова, Бородина, Муцениеце носят наряды с трендовым цветочным принтом

«Цветы украшают каждую женщину и девушку, вот только выбирать столь неоднозначный принт нужно весьма осторожно. При удачном решении такой рисунок превратит свою хозяйку в невероятно привлекательную и милую особу.

В остальных случаях он сделает образ провинциальным и безвкусным. Несмотря на коварство одного из самых женственных принтов, его обожают многие селебрити. Узнаем, кто из медийных личностей «дружит» с цветами, а кому лучше обходить их стороной», – рассказал Осипов.

«Ключевым моментом, от которого нужно отталкиваться при выборе принта, является правильное соотношение размера цветочков и собственной фигуры. Это значит, что девушкам с внушительными формами стоит избегать крупных бутонов и яркой цветовой гаммы. Помним и том, что обладательниц пышной фигуры не украшают слишком «густые» принты», – предупредил он.