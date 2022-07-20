Спортсменка, чемпионка, бизнес-леди: как Татьяна Навка добивается своих целей

К своей главной цели – выиграть Олимпийское золото Татьяна Навка шла долгих 26 лет. Впервые на лед она вышла в пять, а на подиум за медалью главного старта четырехлетия поднялась в 31. О том, как складывалась жизнь и карьера спортсменки – в материале Teleprogramma.pro.

Татьяна Навка: детство и начало карьеры

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 году в Днепропетровске. По национальности украинка. Ее отец Александр Петрович был инженером, мама Раиса Анатольевна в прошлом увлекалась спортом. У Татьяны есть младшая сестра Наталья.