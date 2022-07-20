Спортсменка, чемпионка, бизнес-леди: как Татьяна Навка добивается своих целей

К своей главной цели – выиграть Олимпийское золото Татьяна Навка шла долгих 26 лет. Впервые на лед она вышла в пять, а на подиум за медалью главного старта четырехлетия поднялась в 31. О том, как складывалась жизнь и карьера спортсменки – в материале Teleprogramma.pro.
Татьяна Навка: детство и начало карьеры
Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 году в Днепропетровске. По национальности украинка. Ее отец Александр Петрович был инженером, мама Раиса Анатольевна в прошлом увлекалась спортом. У Татьяны есть младшая сестра Наталья.
Татьяна Навка в детстве с родителями. Фото: соцсети
Однажды маленькая Таня увидела по телевизору выступление Елены Водорезовой и загорелась идеей стать такой же, как звезда советского фигурного катания. Родители поддержали дочь и уже в пять лет Навка впервые встала на коньки.
Татьяна Навка в детстве. Фото: соцсети
В детстве будущую олимпийскую чемпионку тренировали Тамара Ярчевская и Александр Рожин. Талант Татьяны не остался незамеченным. В одиночном фигурном катании в возрасте 12 лет она стала чемпионкой Украины среди юниоров, но затем за лето выросла на 14 см и тренеры посоветовали ей перейти в танцы на льду.
Татьяна Навка и Самвел Гезалян. 90-е годы. Фото: соцсети
В 1988 году Навка отправилась в Москву, где начала заниматься в спортклубе «Москвич». Тренер Наталья Дубова поставила фигуристку в пару с Самвелом Гезаляном. В 1991 году они вошли в состав сборной СССР. Наблюдая за прогрессом дуэта, Дубова, заключившая на тот момент контракт в США, пригласила Навку и Гезаляна за океан.
Татьяна Навка: спортивная карьера, награды
Первые крупные международные соревнования пары - Skate America и Nations Cup. А после распада Советского Союза Татьяна и Самвел выступали за сборную Белоруссию. В 1994 году они представляли страну на Олимпийских играх в Лиллехамере, где заняли 11 место. На чемпионате мира стали пятыми, а на чемпионате Европы – четвертыми.
В 1996 году партнером Навки стал Николай Морозов. На соревнованиях пара также представляла Белоруссию. Через два года они отправились на Олимпиаду в Нагано, где заняли 16-е место.
Татьяна Навка в 2004-м. Фото: Global Look Press
После второго в своей карьере главного старта четырехлетия Татьяна Навка начала тренироваться у Александра Жулина и выступать за Россию. Сначала Жулин сам пробовал заниматься с будущей олимпийской чемпионкой, но небольшая разница в росте и весе сильно бросалась в глаза. К слову, рост Татьяны Навки 170 см при весе 55 кг.
После Александр Жулин решил сформировать новый дуэт. Партнером Татьяны Навки стал Роман Костомаров, который на тот момент катался с Анной Семенович.
Сезон 1999/2000 Татьяна пропустила из-за беременности. После рождения дочки Навка недолго засиживалась в декрете и уже спустя две недели после родов приступила к тренировкам.
Татьяна Навка и Роман Костомаров в 2005-м. Фото: Global Look Press
Упорство дало свои плоды. В 2003 году Татьяна Навка и Роман Костомаров стали чемпионами России, а позже выиграли бронзовую медаль на чемпионате Европы в Швеции. «Золотым» для пары стал 2004 год. На всех стартах – от чемпионата России до международных соревнований – они становились чемпионами.
Татьяна Навка, Александр Жулин и Роман Костомаров на Олимпиаде в 2006-м. Фото: Global Look Press
К Олимпиаде в Турине дуэт подошел в полной готовности. Упор делали на произвольную программу с танцем «Кармен», ставила которую олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Татьяна Дручинина. По оценкам специалистов в области фигурного катания, Навка и Костомаров выдали «выдающийся прокат» и завоевали олимпийское золото.
После этой победы пара приняла решение завершить профессиональную карьеру. За 26 лет выступлений на льду, помимо золота Олимпиады, спортсменка становилась двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и России. Является Заслуженным мастером спорта России и Кавалером Ордена дружбы.
Татьяна Навка: шоу, проекты, академия
После окончания карьеры Татьяна Навка не ушла из спорта на совсем. В том же, 2006 году, она вышла на лед в телешоу «Звезды на льду», идейным вдохновителем и продюсером которого стал Илья Авербух. Ее партнером по проекту был актер Марат Башаров. По итогам шоу пара заняла первое место.
Татьяна Навка и Марат Башаров в 2007-м. Фото: Global Look Press
В следующем году на Первом канале состоялась премьера шоу «Ледниковый период», где Навка с дуэте с актером Вилле Хаапасало заняла второе место. Проект прочно вошел в жизнь фигуристки. Участие в нем она принимала ежегодно вплоть до 2016 года. Ее партнерами на льду в разные годы были Егор Бероев, Артем Михалков, Алексей Воробьев.
С 2020 года Татьяна заняла кресло жюри в проекте. Теперь она оценивает выступления пар.
Татьяна Навка в жюри "Ледникового периода". Фото: Global Look Press
Свой талант Татьяна Навка показывала не только на льду. В 2008-м в паре с профессиональным танцором Александром Литвиненко приняла участие в конкурсе по бальным танцам «Танцевальное Евровидение», где они заняли второе место.
В 2011-м Навка стала членом жюри танцевального телепроекта «Болеро», а в 2013-м на телеканале «Звезда» появилась в качестве ведущей авторской передачи «Произвольная программа».
Татьяна Навка и Петр Чернышев в мюзикле "Руслан и Людмила". Фото: Global Look Press
В 2017 Татьяна Навка основала компанию Navka Show и начала выпускать собственные ледовые спектакли с участием мировых звезд. Фигуристка выступает не только как продюсер, но и на лед сама выходит. В репертуаре – мюзиклы «Руслан и Людмила», «Золушка», «Аленький цветочек».
В следующем году Татьяна стала членом жюри и тренером команды проекта «Ледниковый период. Дети» на Первом канале.
Татьяна Навка с дочкой Надей. Фото: Global Look Press
В ноябре 2020 Татьяна открыла академию фигурного катания «Наши надежды». Она базируется в Красногорске. Будущих звезд тренируют Полина Коробейникова, Александр Николаев, Мария Полякова, Евгений Костарев. Примечательно, что там же занимается и младшая дочь спортсменки Надя Пескова.
Татьяна Навка: доход
В апреле этого года стало известно, что доход Татьяны Навки за 2021-й составил 218,513 млн рублей.
Также известно, что в собственности у экс-фигуристки есть два автомобиля «Мерседес», мотовездеход, два земельных участка общей площадью свыше 9 тысяч кв. м, два жилых дома (779 и 353 кв.м) и три квартиры (180,4, 108,4 и 78,8 кв.м).
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press
Татьяна Навка: личная жизнь
Еще в юности Татьяна Навка была тайно влюблена в Александра Жулина, который когда-то приезжал в Днепропетровск вместе со своей партнершей Майей Усовой. Переехав в Москву фигуриста познакомилась поближе с Жулиным. Так начался их роман.
Брак пара зарегистрировала зимой 2000 году в США, где оба на тот момент жили. А в мае Татьяна родила дочь, которую назвали Александра. О разводе пара объявила в 2010 году.
Татьяна Навка и Александр Жулин с дочерью Сашей в 2005-м. Фото: Global Look Press
До этого момента, по слухам, Татьяна Навка крутила романы с Маратом Башаровым и Алексеем Воробьевым. Но в обоих случаях дальше дело не пошло. Якобы во время отношений с Башаровым, Навка не захотела принимать ислам, а с Воробьевым не сложилось из-за разницы в возрасте. Спортсменка старше артиста на 13 лет.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков в 2015-м. Фото: Global Look Press
В 2010 году Татьяна познакомилась с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Он долго и настойчиво ухаживал, после чего фигуристка поняла, что влюблена. Правда, отношения пришлось скрывать от публики ввиду семейного положения чиновника. В 2014 году Навка родила дочь Надю, а в следующем пара сыграла свадьбу в Сочи.
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Татьяна Навка: последние новости
В начале июля Татьяна Навка поздравила старшую дочь Александру с выпуском из МГИМО. Александра Жулина получила диплом бакалавра, который ей, к слову, вручал Дмитрий Песков. Звездная наследница получила образование в области международных отношений. Кроме того, Саша Жулина занимается своим бизнесом. Недавно 22-летняя девушка открыла вторую лавку по продаже элитного чая в Москве.
Татьяна Навка с дочками Сашей и Надей, Дмитрием Песковым и его детьми от предыдущих браков. Фото: соцсети