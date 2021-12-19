Модница недели: битва звезд 90-х годов – Вика Цыганова нарушила модный баланс, а наряд Алены Апиной сделал ее огромной

На этот раз в нашей рубрике модная битва звезд 90-х годов прошлого века, которые стали участниками шоу НТВ «Суперстар. Возвращение».

Кто из них предстал перед поклонниками в идеальном образе, а чьи аутфиты не выдержали модной критики и получили самые низкие оценки модного эксперта Teleprogramma.pro Наза Маера.

Алена Апина: наряд живет своей жизнью

Экс-солистка группы «Комбинация», Алена Апина на шоу «Суперстар. Возвращение» быстро потерпела фиаско и уже в третьем выпуске покинула проект.

Увы, звезда 90-х проиграла своим соперникам по шоу не только в вокальном мастерстве…

«Образ Алены Апиной я считаю не совсем удачным, чтобы продемонстрировать достоинства внешности. Белый цвет немного увеличил формы певицы, а материал не лег по фигуре и собрался в складки. Костюм следовало бы заменить, как минимум, на один размер меньше. Наряд живет отдельной жизнью. Вообще, Алене больше идут яркие цвета, хорошо смотрелся бы розовый, зеленый, глубокий синий. 3 балла».

Любаша: добавила объема фигуре

Певица Любаша тоже потерпела поражение на «Суперстар. Возвращение» — шоу близится к финалу, и участников в нем все меньше и меньше.

Досадные промахи Любаша допускала не только во время выступлений.

«Яркий образ в стиле оверсайз. Сверху накинут жакет в модном травянисто-зеленом оттенке, за ним прячется белая рубашка, которая выигрышно освежает и оттеняет силуэт. Дополняет аутфит шляпка. Отмечу, что певица Любаша отличается большой любовью к этому элементу гардероба. В 2017 году она представила их собственную коллекцию и, как мы можем наблюдать, ее выступления редко проходят без этого аксессуара. Фетровый котелок отлично дополняет весь образ и подчеркивает индивидуальность яркой артистки. К верхней части вопросов нет, стилисты справились на отлично, что не скажешь о нижней. Жаккардовые брюки добавляют излишний объем фигуре, было бы уместно подчеркнуть стройные ножки Любаши приталенной моделью и немного добавить легкости. 5 баллов».

Наталия Власова: идеально все

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова самой первой была изгнана из «Суперстар. Возвращение», не выдержав сравнений с Майей Кристалинской.

По-своему перепев культовую песню «Нежность», она нарвалась на жесткую критику жюри. Зато наряд Наталии Власовой удостоился высшей похвалы.

«Короткое платье из плотного атласа подчеркнуло стройную фигуру певицы и эффектно выделило бюст. Изюминкой платья стали парящие рукава, они привнесли особый шарм и наделили певицу чувственностью. В ее образе идеально все: прическа, макияж, аксессуары, а «вишенкой на торте» стали прозрачные туфли Золушки, которые отлично дополнили воздушный наряд. 10 баллов».

Виктор Салтыков: с художественным вкусом

Экс-солист группы «Электроклуб», исполнитель хита «Белая ночь», Виктор Салтыков – один из лидеров шоу «Суперстар. Возвращение».

А его наряды вполне соответствуют уровню мастерства.

«Мне нравится подобранный образ стилистами для Виктора Салтыкова, он подчеркивает его индивидуальность и харизму. Блестящий приталенный пиджак оттеняет черные брюки и рубашку с принтом. Несмотря на то, что лаковые черные ботинки — классика, я бы предложил внести немного сдержанности и заменить их на кожаные — блеска хватает на пиджаке. Платок в нагрудном кармане — это заключительный аккорд, который говорит о художественном вкусе. На первый взгляд, кажется, что это мелочь, но она способна выразить индивидуальность. 8 баллов».

Виктория Цыганова: нарушен баланс

Вика Цыганова – еще один «сбитый летчик» проекта. На шоу ее постоянно ругали за маскулинность, требуя более романтичных образов.

Впрочем, в первых выпусках «Суперстар. Возвращение» она пыталась быть женственной.

«Вика Цыганова облачилась в платье с маками и жилетку с принтом в привычном русском народном стиле. Здесь много ярких красок и акцентных деталей, начиная с алой помады. В народном стиле изобилие ярких оттенков приветствуется, но должен присутствовать баланс, который здесь явно нарушен. Блестящий пояс-кушак сильно выбивается из общего стиля, я бы заменил его на лаконичный черный. Мне нравится цвет лодочек, но не их атласная ткань, это больше тенденция из современной моды, которая не имеет отношения к русскому стилю. 4 балла».

Шура: сдержанный и лаконичный

Певец Шура, исполнитель культовой «Холодной луны» — один из претендентов на победу в шоу «Суперстар. Возвращение».

Свою самобытность и незаурядные данные Шура демонстрирует и в образах.

«Шуба визитная карточка певца, без нее не обходится ни один его аутфит. Но этот образ все-таки отличается от тех, что музыкант демонстрировал ранее, он более сдержанный и лаконичный. Все оттенки гармонируют между собой и перекликаются. Рубашку в горох и расслабленные брюки цвета мокрого асфальта дополнили белые ботинки на шнуровке. В качестве яркой детали выступает атласная лента кофейного цвета. Она делает образ неповторимым и подчеркивает стиль незаурядного певца. 10 баллов».

Подводим итоги

В нашей модной гонке определились целых два лидера. Первое место поделили Наталия Власова и Шура.

На втором месте с отставанием от лидеров в два балла разместился Виктор Салтыков.

Нижнюю ступень модного пьедестала почета занимает певица Любаша, у нее третье место.

На четвертом и пятом местах, соответственно, Вика Цыганова и Алена Апина.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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