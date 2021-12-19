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Модница недели: битва звезд 90-х годов – Вика Цыганова нарушила модный баланс, а наряд Алены Апиной сделал ее огромной

Модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер оценил образы участников шоу НТВ «Суперстар. Возвращение».

Модница недели: битва звезд 90-х годов – Вика Цыганова нарушила модный баланс, а наряд Алены Апиной сделал ее огромной
Алена Апина, Вика Цыганова. Фото: НТВ

На этот раз в нашей рубрике модная битва звезд 90-х годов прошлого века, которые стали участниками шоу НТВ «Суперстар. Возвращение».

Кто из них предстал перед поклонниками в идеальном образе, а чьи аутфиты не выдержали модной критики и получили самые низкие оценки модного эксперта Teleprogramma.pro Наза Маера.

Алена Апина: наряд живет своей жизнью

Экс-солистка группы «Комбинация», Алена Апина на шоу «Суперстар. Возвращение» быстро потерпела фиаско и уже в третьем выпуске покинула проект.

Увы, звезда 90-х проиграла своим соперникам по шоу не только в вокальном мастерстве…

Этому образу Алены Апиной Наз Майер поставил всего три балла
Этому образу Алены Апиной Наз Майер поставил всего три балла. Фото: НТВ

«Образ Алены Апиной я считаю не совсем удачным, чтобы продемонстрировать достоинства внешности. Белый цвет немного увеличил формы певицы, а материал не лег по фигуре и собрался в складки.

Костюм следовало бы заменить, как минимум, на один размер меньше. Наряд живет отдельной жизнью. Вообще, Алене больше идут яркие цвета, хорошо смотрелся бы розовый, зеленый, глубокий синий. 3 балла».

Любаша: добавила объема фигуре

Певица Любаша тоже потерпела поражение на «Суперстар. Возвращение» — шоу близится к финалу, и участников в нем все меньше и меньше.

Досадные промахи Любаша допускала не только во время выступлений.

Певица Любаша допустила модный промах
Певица Любаша допустила модный промах. Фото: НТВ

«Яркий образ в стиле оверсайз. Сверху накинут жакет в модном травянисто-зеленом оттенке, за ним прячется белая рубашка, которая выигрышно освежает и оттеняет силуэт. Дополняет аутфит шляпка. Отмечу, что певица Любаша отличается большой любовью к этому элементу гардероба. В 2017 году она представила их собственную коллекцию и, как мы можем наблюдать, ее выступления редко проходят без этого аксессуара.

Фетровый котелок отлично дополняет весь образ и подчеркивает индивидуальность яркой артистки. К верхней части вопросов нет, стилисты справились на отлично, что не скажешь о нижней. Жаккардовые брюки добавляют излишний объем фигуре, было бы уместно подчеркнуть стройные ножки Любаши приталенной моделью и немного добавить легкости. 5 баллов».

Наталия Власова: идеально все

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова самой первой была изгнана из «Суперстар. Возвращение», не выдержав сравнений с Майей Кристалинской.

По-своему перепев культовую песню «Нежность», она нарвалась на жесткую критику жюри. Зато наряд Наталии Власовой удостоился высшей похвалы.

Образ Наталии Власовой заслужил высшую оценку
Образ Наталии Власовой заслужил высшую оценку. Фото: НТВ

«Короткое платье из плотного атласа подчеркнуло стройную фигуру певицы и эффектно выделило бюст. Изюминкой платья стали парящие рукава, они привнесли особый шарм и наделили певицу чувственностью.

В ее образе идеально все: прическа, макияж, аксессуары, а «вишенкой на торте» стали прозрачные туфли Золушки, которые отлично дополнили воздушный наряд. 10 баллов».

Виктор Салтыков: с художественным вкусом

Экс-солист группы «Электроклуб», исполнитель хита «Белая ночь», Виктор Салтыков – один из лидеров шоу «Суперстар. Возвращение».

А его наряды вполне соответствуют уровню мастерства.

Виктор Салтыков
Виктор Салтыков продемонстрировал художественный вкус. Фото: НТВ

«Мне нравится подобранный образ стилистами для Виктора Салтыкова, он подчеркивает его индивидуальность и харизму. Блестящий приталенный пиджак оттеняет черные брюки и рубашку с принтом.

Несмотря на то, что лаковые черные ботинки — классика, я бы предложил внести немного сдержанности и заменить их на кожаные — блеска хватает на пиджаке. Платок в нагрудном кармане — это заключительный аккорд, который говорит о художественном вкусе. На первый взгляд, кажется, что это мелочь, но она способна выразить индивидуальность. 8 баллов».

Виктория Цыганова: нарушен баланс

Вика Цыганова – еще один «сбитый летчик» проекта. На шоу ее постоянно ругали за маскулинность, требуя более романтичных образов.

Впрочем, в первых выпусках «Суперстар. Возвращение» она пыталась быть женственной.

Вика Цыганова смешала стили
Вика Цыганова смешала стили. Фото: НТВ

«Вика Цыганова облачилась в платье с маками и жилетку с принтом в привычном русском народном стиле. Здесь много ярких красок и акцентных деталей, начиная с алой помады. В народном стиле изобилие ярких оттенков приветствуется, но должен присутствовать баланс, который здесь явно нарушен.

Блестящий пояс-кушак сильно выбивается из общего стиля, я бы заменил его на лаконичный черный. Мне нравится цвет лодочек, но не их атласная ткань, это больше тенденция из современной моды, которая не имеет отношения к русскому стилю. 4 балла».

Шура: сдержанный и лаконичный

Певец Шура, исполнитель культовой «Холодной луны» — один из претендентов на победу в шоу «Суперстар. Возвращение».

Свою самобытность и незаурядные данные Шура демонстрирует и в образах.

Образу Шуры Наз Майер поставил высшую оценку
Образу Шуры Наз Майер поставил высшую оценку. Фото: НТВ

«Шуба визитная карточка певца, без нее не обходится ни один его аутфит. Но этот образ все-таки отличается от тех, что музыкант демонстрировал ранее, он более сдержанный и лаконичный. Все оттенки гармонируют между собой и перекликаются.

Рубашку в горох и расслабленные брюки цвета мокрого асфальта дополнили белые ботинки на шнуровке. В качестве яркой детали выступает атласная лента кофейного цвета. Она делает образ неповторимым и подчеркивает стиль незаурядного певца. 10 баллов».

Подводим итоги

В нашей модной гонке определились целых два лидера. Первое место поделили Наталия Власова и Шура.

На втором месте с отставанием от лидеров в два балла разместился Виктор Салтыков.

Нижнюю ступень модного пьедестала почета занимает певица Любаша, у нее третье место.

На четвертом и пятом местах, соответственно, Вика Цыганова и Алена Апина.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

Наз Майер
Наз Майер. Фото: личный архив

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«Суперстар! Возвращение»Алена АпинаВика ЦыгановаВиктор СалтыковЛюбашаМодница неделиНаз МаерНаталия Власова