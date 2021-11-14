«Попсовое исполнение»: Сергей Соседов раскритиковал Алену Апину, перепевшую хит певицы Асти «Девочка, танцуй!»

По мнению члена жюри проекта «Суперстар. Возвращение», Алена Апина не справилась с задачей и загубила модную песню.

На телеканале НТВ идет второй сезон шоу «Суперстар. Возвращение», в котором принимают участие, в последние годы редко появляющиеся на экране.

В их числе и экс-солистка группы «Комбинация», 57-летняя Алена Апина. На шоу, вышедшем в эфир в это воскресенье, 14 ноября, Алена Апина решилась на смелый эксперимент.

Вокалистка исполнила хит дуэта Артик и Асти «Девочка, танцуй!». По признанию Алены Апиной, когда она впервые услышала эту песню, сразу же почувствовала, что это ее, и просто мечтала спеть.

Члены жюри в целом одобрили версию, представленную Аленой Апиной. В разрез с высказанным пошел лишь Сергей Соседов.

«Я поддерживаю такие эксперименты. Надо меняться. И хорошо, что наше шоу позволяет артистам выглядеть по-новому. Исполнено все вполне ровно, хорошо. Но мне кажется, олдскульное попсовое исполнение не до конца хорошо ложится на современный материал, мелодику, ритм. Алена, нужно подстраиваться под новые ритмы, а не гнуть свое. Вот я пела так «Ксюшу», «Леху» и так же буду петь Артика и Асти. Здесь такая бравада не нужна. Иначе можно модную вещь хитовую сделать просто эстрадным шлягером. Что и получилось», — высказался Сергей Соседов.

Алена Апина болезненно отреагировала на критику. И попыталась найти оправдание своему неудачному исполнению.

«Мне кажется, это жанр другой программы – «Один в один», когда нужно петь так, как пел артист», — сказала Алена Апина. «Мне хотелось бы увидеть другую Алену и сказать: «Ого, ты можешь петь современный музон, модный, а не просто под себя подлаживать». Как говорится, неплохо, но и только», — отстаивал свою позицию Сергей Соседов.

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