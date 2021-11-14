«Было много подражаний Алле Пугачевой»: певец Шура перепел хит Примадонны на шоу «Суперстар. Возвращение»

Певец Шура стал участником шоу «Суперстар. Возвращение», второй сезон которого стартовал на телеканале НТВ в минувшее воскресенье, седьмого ноября.

В новом выпуске проекта Шура исполнил хит Аллы Пугачевой на музыку Павла Есенина «Белый снег».

После выступления он рассказал, что на самом деле это он был первым исполнителем песни «Белый снег», а уже потом ее услышала Алла Пугачева и решила включить ее в свой репертуар.

Большинство членов жюри проекта «Суперстар. Возвращение» остались довольны тем, как певец Шура перепел хит Аллы Пугачевой.

И лишь музыкальному критику Сергею Соседову показалось, что Шура не привнес в композицию ничего своего.

«Было много подражаний Алле Пугачевой, — высказал Сергей Соседов свое мнение. — Но в целом достойно. Песня вокально сложная. В целом, ты справился».

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