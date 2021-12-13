«Не согласна!»: Лариса Долина заступилась за Юрия Титова после разноса Сергеем Соседовым на «Суперстар. Возвращение»

Финалист «Фабрики звезд – 4» Юрий Титов принимает участие в проекте телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

У музыканта есть все шансы дойти до финала и этого шоу. Правда, в минувшее воскресенье он нарвался на жесткую критику самого взыскательного члена жюри Сергея Соседова.

Юрий Титов исполнял хит дуэта «Непара» «Другая причина». Уже после выступления на сцену вышел автор песни Александр Шоуа, и они вместе спели отрывок из композиции.

И именно это обстоятельство, по словам Сергея Соседова, сыграло не в пользу Юрия Титова.

«Мы увидели разницу между оригиналом и Юрой Титовым, и здесь это сравнение не в пользу Юры, но это было очевидно и до того, как вышел Александр Шоуа, — сказал Сергей Соседов. — Юра, это не твоя песня. Она — как с чужого плеча. И некрасивые звуки портят впечатление от исполнения. Юра, надо подбирать песни, которые тебе более близки по твоей природе и вокально. Это был неудачный, к сожалению, выбор».

В дискуссию с Сергеем Соседовым вступила известная певица и педагог по вокалу Лариса Долина, которая тоже стала членом жюри «Суперстар. Возвращение».

Она заступилась за Юрия Титова, отметив, что он спел очень здорово.

«Совершенно не согласна, абсолютно! — сказала Лариса Долина. — Я уважаю мнение Сергея, но я с ним не согласна. Было очень здорово спето — и сдержанность, и манера. Юра, у вас очень хороший вкус».

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