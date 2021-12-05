«Чувство такта не повредит»: Лолита напутствовала певицу, изгнанную из проекта «Суперстар. Возвращение»

На телеканале НТВ завершился пятый выпуск второго сезона шоу «Суперстар. Возвращение».
На этот раз по итогам каждой программы проект покидает один из его участников, которому были поставлены самые низкие оценки.
В пятом выпуске такой оказалась певица Любаша. Она исполнила хит на музыку Вячеслава Добрынина «Ой, напрасно, тетя», после чего ее подвергла критике член жюри Лера Кудрявцева.
Любаша не стала молчать и заявила, что Лера непрофессионал и не имеет права судить ее, автора хитов, которые поют многие звезды.
Получив низкие оценки, Любаша не стала ждать, когда ее выгонят из проекта, и покинула его сама. В финале программы она не вышла на сцену вместе с другими участниками шоу «Суперстар. Возвращение». После оглашения результатов стало очевидно, что самые низки баллы получила Любаша.
«Она до этой минуты не дожила, не дотерпела, — прокомментировала отсутствие певицы ведущая шоу Лолита Милявская. — Тем не менее, мы должны ее проводить так же, как и всех участников этого проекта. Ей — аплодисменты и пожелания писать замечательные песни, иметь свое мнение, ну и чувство такта не повредит. До свидания, Любаша».
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