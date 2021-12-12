«Не принимаешь это близко к сердцу»: Лолита обратилась к певице, изгнанной из шоу «Суперстар. Возвращение»

Шоу «Суперстар. Возвращение» каждую программу покидает один из участников, набравший минимальное количество очков.

На этот раз такой стала певица Вика Цыганова. Жюри не нравилось, что вокалистка постоянно поет мужские песни и не хочет уходить от своего брутального образа.

В итоге, она получила низкие оценки и покинула «Суперстар. Возвращение».

«Вика, мы уверены, что ты не принимаешь это близко к сердцу, — обратилась к Цыгановой ведущая проекта Лолита – Это шоу, и здесь тебя увидели разной. И еще сколько ты всего можешь предложить зрителю. Пожалуйста, не обижайся на коллег. И потом, главная инстанция – это всегда зритель».

Вика Цыганова дала понять, что обид у нее нет, а есть армия поклонников, которым она благодарна за поддержку.

«Я очень хочу поблагодарить проект и все 200 человек, которые работали на нем, свой любимый балет, благодарю ведущих и мою публику. Я поигралась в это шоу. Самое главное, что я решила остаться собой. Я пришла на сцену в галифе, в галифе и ухожу», — сказала Вика Цыганова.

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