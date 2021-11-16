«Слова их растворились в хамстве»: изгнанная из шоу «Суперстар. Возвращение» певица прошлась по жюри проекта

Исполнительница и автор песен Наталия Власова считает, что все высказавшиеся были некорректны по отношению к ней.

Драматично закончился для певицы и автора хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой второй день шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

Она получила рекордно низкие оценки за исполнение песни Александры Пахмутовой «Нежность» и нарвалась на жуткую критику жюри.

Каждый из четырех экспертов высказал свое недовольство манерой исполнения Власовой. Как итог, певица покинула проект «Суперстар. Возвращение» самой первой.

Но молчать Наталия Власова не стала. Она сформулировала свой ответ членам жюри, фактически назвав их хамами.

«Слова этих «экспертов» растворились в хамстве, невоспитанности и в отсутствии какого-либо понимания, что такое современное звучание. Члены жюри подумали, что находятся на передаче «Точь-в-точь» или «Один в один», и в этом была их главная ошибка», — написала Наталия Власова на своей страничке в Instagram.

Она считает недопустимыми некорректные высказывания в свой адрес, ведь и она кое-что понимает в музыке и ее современном звучании.

«Мнение жюри должно быть профессиональным и эмоционально-корректным, в первую очередь. К большому сожалению, ни того, ни другого не наблюдается в составе участников жюри второго сезона «Суперстар. Возвращение», — заключила Наталия Власова.

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