«Что-то необычное, неземное»: как сейчас выглядит вторая жена звезды 90-х Виктора Салтыкова

Исполнитель хита «Кони в яблоках» Виктор Салтыков уже почти тридцать лет счастлив в браке с Ириной Метлиной.

Лидер популярной в 90-х годах прошлого века группы «Электроклуб» Виктор Салтыков сейчас участвует в шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

Музыкант сохранил свой неподражаемый голос и манеру исполнения и является одним из лидеров проекта.

На шоу он рассказал о своей второй жене Ирине Метлиной, с которой счастлив в браке уже почти тридцать лет.

Они познакомились, когда она была семнадцатилетней школьницей, а он — взрослым мужчиной за тридцать, с женой и дочкой. В тот момент Салтыков еще состоял в браке с первой женой, Ириной Салтыковой.

«Я ее увидел и все, это что-то необычное, неземное, непохожее на многих, — рассказал Виктор Салтыков об Ирине Метлиной. — Их привезли на концерт группы «Электроклуб». Она брала автограф. Я повернул голову и обомлел, понял, что не должен упустить этот шанс».

Съемочная группа НТВ побывала в доме у звездной пары, хотя журналисты здесь очень редкие гости. Развод научил Виктора Салтыкова главному — счастье любит тишину.

Музыкант любит сам готовить завтрак и даже печет блины жене Ирине. А она рада, что не послушалась родителей в свое время, и считает Виктора Салтыкова идеальным мужем.

«Ну, конечно, музыкант, катается по всей стране, дома не бывает, — вспоминает о претензиях родителей Ирина Метлина. — Но он очень семейный человек, любит возвращаться домой. Муж он такой, какой должен быть, о котором мечтают. Я знаю, что мне подружки многие завидуют. Я его в правильное время встретила. Ему есть, с чем сравнить».

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