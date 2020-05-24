Леди у камина: Лорак ходит по дому в облегающих легинсах и толстовке оверсайз

Многие знаменитости в условиях домашней изоляции отдают предпочтение комфортному спортивному или повседневному луку. Так, в пижаме можно было увидеть Наталью Чистякову-Ионову, Светлану Ходченкову, Яну Рудковскую, Ирину Пегову и Анну Михайловскую. Среди представительниц отечественного шоу-бизнеса есть и те, кто отправляется на прогулку в трико. К примеру, среди звезд, отдавшим предпочтение такому одеянию, оказались Анна Нетребко, Нюша, Екатерина Стриженова, Устинья Малинина и Лера Кудрявцева.

Примечательно, что экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу нашла альтернативу пижаме и трико. Так, знаменитость ходит по дому в обегающих легинсах и толстовке оверсайз. На одном из свежих снимков в stories Instagram 41-летняя Ани Лорак позировала на фоне камина.

Напомним, что певица воспитывает восьмилетнюю дочку Софию. Наследницу Ани Лорак родила в браке с Муратом Налчаджиоглу. Говоря о расставании с экс-возлюбленным, артистка дала понять, что она перестала чувствовать себя жертвой. Вернуться в привычный ритм жизни после развода певица смогла благодаря плотному гастрольному графику и новым отношениям.

Не секрет для многих поклонников, что поп-исполнительница встречается с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. По словам певицы, дочка по взрослому отнеслась к тому, что ее родители будут жить отдельно. Мурат и раньше, как говорит артистка, был нечастым гостем в их доме.