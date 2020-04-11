«Царевна в самоизоляции»: Ходченкова облачилась в шелковую пижаму изумрудного цвета

Светлана Ходченкова, как и другие артисты, находится в самоизоляции. Девушка старается не грустить, хотя на днях стала задуматься над тем, чтобы отправится на прогулку с плюшевой пантерой на поводке. Актриса также развлекает подписчиков, публикуя архивные фото. 37-летняя девушка без стеснения позирует без макияжа. Поклонники отмечают, что она обладает природной красотой.

больше по теме Домашний стиль: Ходченкова выбрала велюровые брюки палаццо и шелковый топ Даже на самоизоляции актриса следит за собственным имиджем.

Еще недавно Светлана ходила дома в трениках и майке. Похоже, что актриса решила выглядеть более привлекательно, даже в четырех стенах. На новом фото она предстала в шелковой пижаме изумрудного цвета. Более того, девушка сделала нюдовый макияж, распустила волосы и дополнила наряд босоножками на шпильке. Наряд от Алены Ахмадуллиной подчеркнул хрупкую фигуру Ходченковой. «Царевна в самоизоляции», — такой хештег оставила актриса в комментариях к посту.

Многие поклонники пришли в восторг от яркого домашнего образа. Они отметили, что девушке очень идет зеленый цвет. «Какая красотка, костюм сногсшибательный», «Прекрасна, как всегда», «Необыкновенно изящная», «Просто весенняя тростинка», «Цвет космос! Не всем идет, а вам супер», «Девушка-весна», «Ой, какой летний костюмчик!», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что многие звезды в самоизоляции обзавелись стильными пижамами. Анна Седокова даже создала свою коллекцию домашней одежды, а Яна Рудковская каждый день предстает в новой пижаме. Одна из последних обновок жены Евгения Плющенко стоила около 250 тысяч рублей.