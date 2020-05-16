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По-молодежному: 48-летняя Нетребко в трико и ветровке прогулялась по Вене

Оперная дива уже давно обосновалась в Австрии.

По-молодежному: 48-летняя Нетребко в трико и ветровке прогулялась по Вене
Анна Нетребко (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

Вместе с мужем азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго 48-летняя Анна Нетребко уже давно обосновалась в Австрии. Одним из своих любимых городов оперная дива называет Вену. По словам знаменитости, местные жители с большим уважением и любовью относятся к музыке и являются большими ценителями искусства. Что очень импонирует самой артистке.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, говоря о гардеробе возлюбленной Юсифа Эйвазова, отметил, что считает Анну по-настоящему красивой женщиной. К тому же она обладает прекрасным голосом. Историк моды напомнил, что Нетребко — уроженка юга России. Певица родом из Краснодара. Соведущий Эвелины Хромченко не сомневается, что Анна может похвастаться не только казачьими корнями, но и широтой своей души.

Васильев посоветовал Анне обратить внимание на драгоценности, особенно бриллианты. Кроме того, эксперт в сфере моды дал понять, что возлюбленной Юсифа Эйвазова стоит выбирать исключительно яркие тона: красный, синий и зеленый — эти цвета идеально подходят брюнетка.

Оперная дива Анна Нетребко
Анна Нетребко прогулялась по Вене в трико и ветровке. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Помимо вечерних туалетов в гардеробе оперной певицы есть и наряды повседневного стиля. Так, на прогулку по Вене Анна отправилась в сером трико, кроссовках и ветровке, отдав предпочтение спортивному луку.

Как и другие знаменитости, среди которых Кристина Асмус, Ирина Пегова, Наталья Водянова, Вера Брежнева, Эмма Малинина, Татьяна Навка, возлюбленная Юсифа Эйвазова крайне редко пользуется макияжем на самоизоляции, отдавая предпочтение естественности.

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