«На природе можно»: Нюша в трико и защитной маске позировала за городом

В интервью Teleprogramma.pro модельер Сергей Никулин заверил, что он не нашел очевидных ошибок в образе поп-исполнительницы. Дизайнер подчеркнул, что на отдыхе артист имеет полное право одеться так, как ему хочется. Главное, чтобы человеку было комфортно и уютно в своем образе.

Эксперт в сфере моды уточнил, что Нюша отдала предпочтение спортивному стилю. За городом певица отметилась в трико свободного кроя и толстовке оверсайз. Повседневный лук артистки дополнил свитер светло-розового пудрового оттенка. Особое внимание Сергей уделил тому аксессуару, который подобрала поп-исполнительница.

Так, модельер уточнил, что в условиях сегодняшних реалий многие известные бренды и именитые кутюрье выпустили авторские коллекции масок. И в большинстве случаев, этот аксессуар отвечает только за эстетические моменты. Разумеется, представители шоу-бизнеса не остались в стороне от новых тенденций. Как говорит Никулин, творческие люди стараются подбирать какие-то модные и китчевые маски для того, чтобы выделяться из толпы.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, авторские маски с тюнингом от Chanel в виде белых камелий своим поклонникам раздаривала музыкальный продюсер Яна Рудковская. Один из экземпляров достался и поп-королю сцены Филиппу Киркорову.

«Понятно, что человек находится за городом. И если говорить о наряде певицы, хотелось бы заметить, что на природе можно позволить себе расслабиться. Тут никому нет никакого дела, в чем ты ходишь! Примечательно, что наша героиня не забыла и о мерах предосторожности. Она позировала в маске. В последнее время этот аксессуар, не являющийся элементом моды, привлек внимание именитых дизайнеров. Наши отечественные модельеры также не поленились выпустить авторские коллекции. Отдавая себе отчет в том, что следящие за трендами люди будут подбирать модные китчевые аксессуары. А маска стала неотъемлемым элементом нашего гардероба», — отметил дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет «Дизайн костюма». В последствии молодой человек занялся созданием стильных образов и подбором актуальных луков для своих клиентов. В качестве модного обозревателя, Сергей Никулин сотрудничает с порталом Teleprogramma.pro. Работы модельера не раз демонстрировались на различных выставках. Так, в ноябре 2019 года творения дизайнера можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».