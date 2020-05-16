Леди в пижаме: Пегова в мини-шортах и вязаных гольфах показа себя на утреннем селфи

41-летняя актриса пригласила на дом парикмахера для того, чтобы мастер сделал стрижку ее дочери.

И в условиях самоизоляции Ирина Пегова старается следить за своим внешним видом. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на днях актриса прогулялась по набережной Оки, поделившись в микроблоге отчетными снимками. Ради импровизированной фотосессии знаменитость наложила макияж, подкрасив губы алой помадой. Не обошлось и без прически. Белокурые локоны артистка уложила в виде крупной волны, отдав предпочтение голливудским кудрям.

Ко всему прочему, Ирина позаботилась и об имидже 14-летней дочери. Специально для Татьяны экс-возлюбленная Дмитрия Орлова пригласила на дом парикмахера. Мастер должен был сделать девочке стрижку.

На утреннем селфи 41-летняя Пегова предстала в пижаме, состоящей из футболки и мини-шорт. Примечательно, что актриса отдала предпочтение актуальному гороховому принту. Свой повседневный домашний лук Ирина дополнила вязанными оранжевыми гольфами.

Напомним, что «карантинные» каникулы актриса проводит на малой родине в Нижегородской области. В гости к маме Вера Александровне Пегова приехала вместе с дочерью. В Выксе Ирина живет в частном доме с огородом. Так, помимо живописи, артистка проявила интерес и к садоводству. Вместе с мамой экс-возлюбленная Дмитрия Орлова поливает посадки в теплицах, не пренебрегая физическим трудом на свежем воздухе.