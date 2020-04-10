«Мам, куда идешь?»: дочь засняла 52-летнею Стриженому на беговой дорожке в трико

В кадре ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале предстала без макияжа

19-летняя Саша Стриженова выступила автором свежего видео в Instagram ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале. Так, наследница именитой фамилии запечатлела звездную маму во время домашней тренировки.

Позже сама Екатерина опубликовала ролик в Instagram, решив тем самым поднять мотивацию и настроение верных почитателей. Дочери светской львицы удалось запечатлеть 52-летнюю Стриженову без макияжа. Так, в кадре знаменитость предстала в простой футболке и трико. Даже на самоизоляции возлюбленная кинорежиссера и сценариста не пренебрегает занятиями спортом. Особое внимание Екатерина уделяет разминке на беговой дорожке.

«Мам, куда идешь?!» — спросила телеведущую ее младшая дочка Саша. «Вообще иду к своей цели… Уже иду целый час и шесть минут! Сбросила 461 калорию», — уточнила Стриженова.

Ранее в одном из интервью 52-летняя супруга Александра Стриженова призналась, что она абсолютно не переживает из-за нового статуса — бабушки. Старшая наследница знаменитости — Анастасия — подарила родителям первого внука. В апреле маленькому Пете Петровичу (так малыша называют домашние, — Прим. ред.) исполнилось два года.

По словам телеведущей, она живет настолько насыщенной жизнью, что у нее просто не времени на то, чтобы размышлять о каких-то возрастных изменениях. К слову, 46-летняя возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского утверждала, что боится стареть. Юлия Высоцкая уточнила, что она завидует европейским женщинам, которые даже в зрелом возрасте привлекают взгляды мужчин.