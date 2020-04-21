«Грешила в эти дни — ела!»: Рудковская в пижаме позировала у холодильника на кухне

Музыкальный продюсер призналась, что в ближайшие два дня будет сидеть на кефире.

В беседе с поклонниками музыкальный продюсер дала понять, что за время домашней изоляции, а на карантине знаменитость сидит с марта, она поправилась как минимум на два килограмма. 45-летняя Яна Рудковская уточнила, что ее привычный вес составляет порядка 51 кг. Однако сейчас бизнесвумен весит 53 килограмма. В связи с этим, возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко намеревается устроить себе разгрузочные дни. По словам бизнесвумен, все это время она будет пить исключительно воду и кефир.

Стоит отметить, что муж Яны Рудковской в одном из недавних интервью подметил, что его второй половинке не нужны никакие диеты. Фигурист заверил, что светская львица может дать фору даже юным моделям — настолько она хороша.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Евгения Плющенко поделилась свежими снимками. Перед объективом фотокамеры музыкальный продюсер позировала в домашней пижаме. В качестве локации бизнесвумен выбрала кухню, представ у холодильника.

«Доброе утро всем! Сегодня рубрики мои завтраки не будет… Так как грешила в эти дни — ела! Сегодня только кефир. Был правда транзишин к семейному холодильнику, но выстояла… допила свой кефир», — отметила Яна.

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