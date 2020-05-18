«Ничего сверхгениального»: Эмма Малинина облачилась в джинсы скинни, а Устинья — в трико

Дизайнер Сергей Никулин подметил, что при всей простоте и повседневности возлюбленная певца, как и его дочка, оделись в соответствии с трендами.

В интервью Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин прокомментировал повседневный образ 58-летней Эммы Малининой и ее дочери Устиньи. На прогулку по Мюнхену возлюбленная именитого артиста отправилась в джинсах скинни, в то время как ее девятнадцатилетняя наследница отдала предпочтение трико и молодежным кедам.

При том, что в их городских каждодневных луках модельер не увидел ничего «сверхгениального», Сергей заверил, что мать и дочь оделись в соответствии с трендами и выглядели просто «потрясающе».

«Обе одеты очень модно. Эмма учла все нюансы, выбрав актуальную обувь. Не прогадала с аксессуарами и дочка музыканта. Устинья подобрала к своему наряду модную сумку-седло. Все абсолютно правильно и грамотно обыграно. По предметной нагрузке у меня нет никаких особых замечаний», — пояснил дизайнер.

«В отличие от дочери, Эмма выбрала удобную обувь, а Устинья хотела показать, что она в курсе всех модных тенденций. И это понятно. Более взрослое поколение выбирает комфорт. А молодежь больше следит за новинками, порой забывая об удобстве. Ничего сверхгениального в их нарядах не вижу. Обычная уличная каждодневная история. Но все же замечу: наши героини одеты современно и стильно», — добавил стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет «дизайн костюма». Впоследствии молодой человек занялся созданием стильных образов и подбором актуальных луков для своих клиентов. В качестве модного обозревателя Сергей Никулин сотрудничает с порталом Teleprogramma.pro. Работы модельера не раз демонстрировались на различных выставках. Так, в ноябре 2019 года творения дизайнера можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».