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Стиль в мелочах: Бузова ходит по дому в клетчатой рубашке и легинсах со шнуровкой по ноге

Поющая телеведущая нашла альтернативу повседневному трико, свитшотам и пижаме.

Стиль в мелочах: Бузова ходит по дому в клетчатой рубашке и легинсах со шнуровкой по ноге
Ольга Бузова (Фото: Instagram.com/buzova86)

На домашней изоляции многие представительницы отечественного шоу-бизнеса отдали предпочтение практичной и комфортной одежде. Так, в спортивном трико уже позировали Лера Кудрявцева, Нюша, Анна Нетребко,  Ани Лорак и Екатерина Стриженова. Нашлись и те, кому по вкусу пришлась пижама. В этом одеянии на «карантинных» снимках можно было увидеть Светлану Ходченкову, Яну Рудковскую, Кристину Орбакайте и Ирину Пегову. А вот ведущая проекта «Дом-2» нашла альтернативу подобным повседневным нарядам.

На свежем домашнем снимке Ольга Бузова позировала в клетчатой рубашке свободного кроя и облегающих легинсах со шнуровкой по ноге. Свои «карантинные» будни поющая телеведущая проводит в компании с шоуменом Давидом Манукяном.

Не так давно влюбленные отпраздновали девять месяцев их отношений. По этому случаю избранник светской львицы приготовил для нее сюрприз. Молодой человек заказал в ресторане любимые блюда теледивы и украсил гостиную воздушными шариками. В качестве подарка Манукян преподнес девушке букет роз.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова ходит по дому в клетчатой рубашке и облегающих легинсах со шнуровкой по ноге. Фото: Instagram.com/buzova86

Напомним, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая сконцентрировалась на своей карьере. В то время как спортсмен обзавелся семьей. Он женился на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко, которая подарила ему двух дочерей — Милану (в июле девочке исполнится два года) и Еву.

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