«Я сейчас в отношениях»: Бузова пошутила, что и дома устраивает «концерты»

Ольга Бузова поучаствовала в пресс-завтраке с участием Армана Давлетярова и Ксении Собчак. И повод был самый достойный. Как выяснилось, знаменитость впервые станет ведущей ежегодной национальной премии «Муз-ТВ». По словам девушки, она абсолютно не волнуется из-за возможного «троллинга» со стороны бывшей невестки Эммануила Виторгана. Примечательно, что нынешняя жена театрального режиссера Константина Богомолова и вовсе подметила, что Бузова, по ее мнению, вполне может сама «затроллить» любого.

Помимо того, что Ольга активно высказывалась о своем участии в церемонии награждения премии «Муз-ТВ», она также не оставила без внимания вопросы, связанные с личной жизнью. Так, поющая телеведущая отреагировала на слова одного из корреспондентов, сравнивших ее с почти замужней женщиной. В ответ артистка уточнила, что не приемлет никаких полумер.

«Знаете, вот практически замужняя звучит, как почти беременная! Я не приемлю в своей жизни вообще никаких полумер. Для меня либо все, либо ничего. Либо я беременная и замужем, либо нет!» — добавила Ольга.

Ведущая «Дома-2» не стала скрывать, что она действительно состоит в отношениях. Напомним, что свои зимние каникулы девушка провела на Бали в компании хип-хоп исполнителя и блогера Давида Манукяна. Молодые люди делились совместными снимками в Instagram.

«Безусловно, я сейчас состою в отношениях, вы наверняка об этом знаете», — сказала Бузова, уточнив, что она разделяет личную жизнь и творчество.

В первую очередь, как говорит телеведущая, ей важно пребывать в гармонии с собой. Ольга заверила, что наедине с близкими она один человек, а со зрителем — совершенно другая.

«Я многогранная личность… могу быть разной! Для меня каждое выступление — это особенное событие. И не важно, где мне предстоит петь: на большой премии или на маленьком концерте в городе Мытищи. Каждый мой выход на сцену — это событие. К каждому выступлению я готовлюсь очень тщательно», — заверила певица.

Кроме того, говоря о личной жизни, Бузова пошутила о том, что и дома она время от времени устраивает «концерты». Дав понять, что ее второй половинке никогда не бывает с ней скучно.