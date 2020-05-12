По-молодежному: 41-летняя Лорак вышла на прогулку в трико с лампасами и бейсболке

В одном из недавних интервью украинская исполнительница Ани Лорак объяснила, почему ее возлюбленный саунд-продюсер Black Star 26-летний Егор Глеб редко появляется с ней на светских раутах и вечеринках. По словам певицы, ее избранник не хочет привлекать к себе лишнее внимание, вызывая тем самым слухи и домыслы у поклонников. Не секрет для многих, что артистка старше своего возлюбленного на пятнадцать лет. При этом Ани дала понять, что чувствует себя рядом с Егором абсолютно комфортно.

Ко всему прочему, молодому человеку удалось наладить отношения с восьмилетней дочерью певицы — Софией. Примечательно, что украинская исполнительница не запрещает наследнице видеться с отцом. Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу еще в январе 2019 года. Позже артистка заверила, что она перестала чувствовать себя жертвой, взглянув на ситуацию по-другому.

В микроблоге Ани Лорак поделилась свежим кадром, представ перед объективом фотокамеры в трико с лампасами и бейсболке. Образ певицы дополнили кроссовки и футболка в стиле оверсайз. В повседневной жизни, вне сцены, украинская исполнительница отдает предпочтение спортивным лукам и одежде не стесняющей движений.

Примечательно, что ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев сравнил украинскую певицу с Золушкой, напомнив, что у Ани было непростое детство, а свое место на Олимпе шоу-бизнеса она заняла благодаря таланту и трудолюбию.