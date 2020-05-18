«Любит нарядиться как девочка-девочка»: стилист одобрила «мега-топовые» кроссовки Кудрявцевой

Имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала повседневный образ 48-летней Леры Кудрявцевой. Эксперт портала Teleprogramma.pro дала понять, что не нашла изъяна в молодежном луке ведущей ток-шоу «Секрет на миллион». В stories Instagram возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова опубликовала свежий снимок, на котором она позировала с дочкой Машей. Находясь за городом, светская львица не только отказалась от макияжа, показав себя на честном фото без прикрас, но и отдала предпочтение комфортной одежде.

Говоря о наряде знаменитости, стилист уточнила, что Лера предстала в цветовой гамме российского триколора. Кроме того, Трофимова уточнила, что супруга Игоря Макарова выглядела абсолютно по-домашнему и самое главное — расслаблено. Особое внимание имидж-стилист уделила аксессуарам телеведущей и, в частности, ее обуви. Так, эксперт в сфере моды подметила, что Лера не прогадала с «мега-топовыми» кроссовками на массивной подошве.

«Лера предстала в цветовой гамме нашего триколора. Все по-домашнему, абсолютно свободный городской лук. Но с яркими красками, что само собой радует глаз. Выбранная Лерой голубая гамма ее не только освежает, но и заметно молодить. Этот цвет стал задорной ноткой всего ансамбля. К месту и жизнеутверждающая алая палитра. Отдельно хотелось бы похвалить нашу героиню за мега-топовые объемные кроссовки. Ну что сказать, возлюбленная Макарова любит нарядиться как девочка-девочка», — резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.