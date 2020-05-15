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«Хозяюшка»: 48-летняя Орбакайте в принтованной пижаме позировала на кухне

Свежие кадры поп-исполнительницы привлекли внимание Алики Смеховой.

«Хозяюшка»: 48-летняя Орбакайте в принтованной пижаме позировала на кухне
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте призналась, что на самоизоляции она сама готовит завтраки для дочери. К слову, кулинарными мастер-классами с подписчиками делился и зять Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Своим коронным блюдом Михаил Земцов считает яичницу с сыром и помидорами. Кроме того, предприниматель баловал супругу и цыпленком-табака с картофелем из духовки.

На личной страничке в Instagram поп-исполнительница опубликовала свежие домашние кадры, выбрав в качестве локации кухню. Так, певица позировала у плиты с кастрюлей гречки в руках. В качестве наряда Орбакайте выбрала принтованную пижаму, показав, в чем она ходит по квартире. Примечательно, что одной из первых свежий пост Кристины в микроблоге оценила Алика Смехова.

«Хозяюшка», — лаконично отметила актриса.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте показала, в чем ходит дома (Фото: кадр из видео, Instagram.com/orbakaite_k)

По словам Кристины, в отличие от многих других знаменитостей, ей едва ли удается выспаться на карантине. Певица уточнила, что их с мужем дочка сейчас учится во втором классе. Ни для кого не секрет, что из-за пандемии все школы временно закрыты, а детям пришлось перейти на дистанционную программу. Таким образом, каждый день, кроме выходных, Орбакайте встает утром, чтобы приготовить для восьмилетней Клавы питательный, а главное полезный завтрак до начала уроков.

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