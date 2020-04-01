Боня в прозрачной футболке, а Варнава в одеяле! В чем звезды ходят дома, соблюдая карантин

Возможно, некоторые образы знаменитостей придутся и вам по вкусу.

Практически во всех регионах России официально ввели режим карантина в связи с распространением короновирусной инфекции неизвестного происхождения.

Теперь жителям нашей страны разрешается отлучаться из дома только по острой необходимости – например, в ближайший магазин и аптеку. Естественно, запрет не обошел стороной и отечественных звезд. Однако артисты не унывают и следуют совету Иосифа Бродского, который писал: «Не выходи из комнаты — не совершай ошибку».

Знаменитости продолжают не только активно общаться с подписчиками, но и решать из дома деловые вопросы, а также демонстрировать модные «пижамные» тренды.

Воля в голубой толстовке

Известный юморист Павел Воля в стильной голубой толстовке с говорящей надписью Kofta объявил, что новый выпуск Comedy club готовится по видеосвязи.

«Такого еще не было. Целый выпуск по видеосвязи. Comedy Club Карантин Style. Мы с вами, ребята!» – написал Павел у себя в Instagram

В перерывах между съемками юморист занимается поэзией. На своей личной странице Павел, кстати, филолог по образованию, прочитал стихотворение собственного сочинения под названием «Я редко стал писать стихи».

Ревва в обтягивающей футболке



Если Павел Воля демонстрирует поэтические таланты, то Александр Ревва – свой безупречный вокал. Одетый в серую обтягивающую футболку с треугольным вырезом резидент Comedy Club моет руки и задорно напевает:

«Проснись и пой, проснись и мой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может смело руки мыть перед собой. Мой, засыпая, мой во сне, проснись и мой».

Таким образом, Александр принимает участие в челлендже «Мой и пой» телеканала Mуз-TV.

Брежнева и Меладзе в белых футболках



В условиях тотальной изоляции поет и Вера Брежнева: «Ты знаешь, сейчас, повсюду карантин. Останься лучше дома, как я и Константин».

При этом на заднем плане мы видим и супруга певицы – композитора и продюсера Константина Меладзе. Оба супруга одеты по-домашнему — в просторные белые футболки.

Как мы видим, даже такая красотка, как Вера Брежнева, не ходит по дому на шпильках и в длинном платье, а выбирает самые удобные в данной ситуации наряды.

Гагарина в сиреневых спортивных брюках



Полина Гагарина на карантине ритмично танцует, похоже, вместе со своим фитнес-инструктором. Для танца певица выбрала обтягивающие сиреневые спортивные брюки, жилетку и бежевую толстовку с капюшоном. В итоге получилось очень стильное сочетание.

«Погодка, конечно, нам еще подкинула. Но все же! Друзья, не унываем, натягиваем улыбку и разбираем гардероб. Или спорт! Я им спасаюсь, работает», — написала Полина Гагарина в своем Instagram.

Боня в прозрачной майке



Светская львица Виктория Боня даже в условиях домашнего карантина выглядит безупречно. На ней — голубая прозрачная обтягивающая майка, а сверху надета черная кофта. А что, практически идеальный вариант для пребывания дома.

Своим подписчикам Виктория предлагает выполнить гимнастику для глаз, что поможет сделать четче зрение и уменьшить мелкие морщинки.

А Варнава в… одеяле!



А вот на звезде шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве, похоже, надето только одеяло. А ее пост на личной странице говорит о желании простой человеческой теплоты.

«Мне очень хочется обниматься. Хотя я этого не люблю, но вот сейчас есть огромное желание, чтоб меня обняли», — написала Екатерина.

Как мы видим, все звезды стараются хорошо выглядеть, даже находясь дома. А что говорят стилисты? Как оставаться модным и стильным, не выходя из комнаты?

Комментарий стилиста

— Если ты онлайн общаешься с людьми, то должен соответственно выглядеть, — поясняет дизайнер Ольга Калашникова. — Я бы посоветовала надеть какую-нибудь интересную рубашку с необычным элементом, например, можно прикрепить значок. Рубашка необычного кроя всегда интересно смотрится.

Футболки же по-прежнему остаются в тренде – как в домашней, так и в уличной одежде. Это может быть как простая белая футболка без принта, как у Веры Брежневой с Константином Меладзе, так и с каким-нибудь необычным изображением.

И, конечно, важно, чтобы было удобно и натурально. Старайтесь носить дома хлопок, это полезно.