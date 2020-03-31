«Хочется обниматься»: Варнава призналась в нехватке близости

В условиях изоляции и ограничения контактов с внешним миром все больше звезд стремятся разнообразить свой «день сурка». Например, Яна Рудковская на приусадебном участке играет в уличные шахматы с семьей, Стеша Маликова и Наталья Рудова облачаются в модные наряды, Настя Ивлеева устраивает прямые эфиры со звездами.

А вот Екатерина Варнава, по всей видимости, заскучала.

«Мне очень хочется обниматься. Хотя я этого не люблю, но вот сейчас есть огромное желание, чтоб меня обняли», — написала звезда юмора в своем микроблоге в Инстаграм.

Многие подписчики поспешили поддержать звезду. Среди комментаторов отметились Игорь Верник, Евгений Бороденко, светская львица Виктория Шелягова, звездный фотограф Даниил Величко.

«Именно обниматься! Я тебе и направил свои объятия — теперь ты , ощутив, отправь дальше! Так и обнимемся все! Пока так», — написал Игорь Верник.

Некоторые из подписчиков отметили, что обниматься можно будет еще не скоро – дистанцию в 1,5 метра соблюдать придется долго. Напомним, что сейчас по всей стране действует нерабочая неделя – президент страны Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля временем самоизоляции с целью снижения распространения коронавирусной инфекции в России.