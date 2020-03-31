«Дети развлекают»: Тарасов и Костенко стараются не скучать на карантине

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стараются не скучать на карантине. Порталу Teleprogramma.pro экс-футболист сборной России по футболу рассказал, что старается как можно больше времени уделять семье – супруге Анастасии и дочкам Милане и Еве. Из-за пандемии в России и мире отменили все масштабные спортивные соревнования, поэтому появилась уникальная возможность решить семейные вопросы.

«Дети развлекают. Нам не скучно на карантине. Стараемся придерживаться правил и никуда не выходим. Продукты и прочее нам доставляют на дом. Заказываем столько, чтобы хватило примерно на неделю», — поведал он.

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Что касается паники, то ее у Тарасовых не наблюдается. Дмитрий признался – извне поступает много противоречивой информации, поэтому он просто не знает, чему верить. К происходящему Тарасов подходит с юмором, но в меру. По его убеждению, сейчас шуток про коронавирус стало слишком много.