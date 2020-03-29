«Когда успела увеличить?»: Вера Брежнева взволновала публику глубоким декольте

Вера Брежнева в свои 38 лет продолжает уверенно поддерживать статус секс-символа российской эстрады. При этом звезда уже около пяти лет не снимается в откровенных фотосессиях, но и не исключает такой возможности в будущем.

Певица считает, что и в 40 лет женщина имеет право на самовыражение в самых разных ипостасях. А пока Вера радует своих поклонников снимками в Instagram. И публике этого вполне достаточно.

На последнем кадре певица предстает в топе телесного цвета с глубоким декольте. Этот незамысловатый снимок немало взволновал ее фолловеров, которые моментально обрушились на свою любимицу с разнообразными комментариями и комплиментами.

«Красавица! Такая нежная!», «Ой, какая красивая», «Ангелочек», «Идеальная Вера», «Когда успела их увеличить?», «Кумир моей молодости. Не изменилась ни капельки… Хоть и возраст почти одинаковый. Здоровья вам и вашей семье, «Для своих лет вы шикарны», — можно увидеть в аккаунте Instagram звезды.

Любопытно, что кое-кто увидел в Брежневой сходство с топ-моделью Джиджи Хадид.