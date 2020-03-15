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«Не лапайте незнакомых людей»: в период вируса Павел Воля призвал обниматься виртуально

Известному комику исполнился 41 год.

«Не лапайте незнакомых людей»: в период вируса Павел Воля призвал обниматься виртуально
Павел Воля оригинально поблагодарил поклонников за поздравления. Фото: Global Look Press

Отметивший 14 марта свой день рождения, комик и телеведущий Павел Воля на следующие сутки поблагодарил поклонников в Instagram. Артист пожелал всем так же поздравить его и через год, что подразумевает под собой доброе здравие людей на следующие 365 дней.

Юморист учел сложившуюся вокруг ситуацию с коронавирусом и дал несколько советов в своем стиле о безопасном поведении, дабы его пожелание сбылось.

«Мойте руки, не лапайте незнакомых людей, ешьте только то, в чем вы точно уверены. Не кашляйте друг на друга, не паникуйте, но будьте осторожны. Всех обнимаю виртуально. И всем вам в ближайшее время советую обниматься также», — написал Павел.

Свой пост артист завершил пожеланием того, чтобы все плохое поскорее прошло мимо.

Напомним, что коллега Воли по Comedy Club Гарик Харламов и ветеран юмористической сцены Евгений Петросян тоже дали поклонникам советы по коронавирусу, но без шуток.

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