Пышное платье принцессы: Виктория Боня запечатлела подросшую дочку в день рождения

Виктория Боня много путешествует. В прошлом году она переехала жить в Лондон со своей дочкой Анджелиной. Однако девочке там не понравилось. Временно малышка перебралась во Францию, где также видится со своим отцом Алексом Смерфитом. Из-за коронавируса многие опасаются ездить в Европу. Однако телеведущая не могла пропустить день рождения наследницы, поэтому на днях приехала в Канны.

На этот раз Боня решила устроить домашний праздник. Она не стала делиться множеством снимков с вечеринки. Однако бывшая участница «Дома-2» запечатлела утром именинницу. В кадре девочка только встала с постели. Она облачена в пижаму, а ее волосы собраны в пучок.

Анджелина заметно подросла. Позже она переоделась в пышное розовое платье принцессы, которое ей привезла мама. Также Виктории удалось довезти в целости торт от знаменитого кондитера Рената Агзамова: украшенный фигуркой Анджелины из шоколада в образе Super Girl.

«Довезти сам торт была непростая задача, но я сделала все возможное и невозможное. Шоколадную статуэточку решили сохранить на память! А торт с начинкой медовика съели всей семьей, причмокивая от удовольствия», — поделилась знаменитость.

По всей видимости, Смерфит тоже присутствовал на празднике. Ранее Виктория признавалась, что поддерживает с ним отношения и обсуждает каждый серьезный шаг.

Так, сейчас они обдумывают, где им лучше будет жить с девочкой: в США или Монако. Многие поклонники не только восхитились снимками, но и поздравили дочку светской львицы. Одна из подписчиц спросила, почему был выбран именно такой дизайн торта.

«Она фанатка супермена. Сама гоняет на машинах, ездит верхом на лошадях галопом и хочет стать самой быстрой в мире. Я решила воплотить ее увлечения в такой дизайн», — пояснила Боня. К слову, ее маленькой наследнице исполнилось 8 лет.