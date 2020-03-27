«Красивая цифра!»: Полина Гагарина высказалась по поводу своего дня рождения

В свой праздничный день певица подарила поклонникам новую песню.

В личном микроблоге в Инстаграм певица и наставник проекта «Голос. Дети» Полина Гагарина сообщила, что отмечает день рождения.

«33! Красивая цифра! Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю», — призналась звезда.

День для Гагариной стал дважды особенным – артистка подарила поклонникам свою новую песню «Ты не целуй».

Певица записала романс на стихи Михаила Гуцериева, композитором выступил Вадим Усманов. Работа над лирической композицией продолжалась на протяжении года. Известно, что эта песня в качестве саундтрека предстанет во втором сезоне сериала «Осколки» на телеканале «Россия-1».

На новую нежную композицию в настоящее время снимается клип, премьеру которого артистка обещает представить этой весной.