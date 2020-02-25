«За это еще и платят?»: Александр Ревва о работе с дочкой и о пятой свадьбе

Шоумен, его супруга Анжелика и дочь Алиса пообщались с журналистами Teleprogramma.pro.

27 февраля на экраны выходит мультфильм «Пушистые мошенники», в озвучивании которого приняли участие шоумен Александр Ревва и его 12-летняя дочь Алиса.

Эта история о том, как Бельчонок Тьюм и храбрая ежиха Латте отправляются за особенным бриллиантом, который хранится у короля медведей Бантура. Но в хитроумный план то и дело вмешивается коварный волк Лупо (Александр Ревва), пытаясь им помешать…

Журналисты Teleprogramma.pro побывали на премьере мультфильма и пообщались с Александром, Анжеликой и Алисой Ревва о работе, о планах на будущее и о многом другом.

«Бельчонок Мира — моя сестра!»

— Этот фильм для детей, для семейного просмотра, — рассказывает Александр Ревва. — Мне самому очень интересно посмотреть мультфильм целиком, посмотреть, как справилась со своей ролью Алиса, да и я тоже – пока мы видели только кусочки.

— Алиса, твоя героиня — бельчонок Мира. Какой у нее характер?

— Она как моя сестра, очень родной образ, но трудно объяснить.

— Были моменты, которые приходилось переписывать много раз?

— Конечно, они бывают всегда. Неправильная интонация, не те слова. Но мне помогал папа, объяснял, как вжиться в образ, как передавать эмоции.

— Ты волновалась?

— Не очень. Я с шести лет мечтала озвучивать мультфильмы.

— Что ты чувствуешь, слышала с экрана свой голос?

— Позор!

— Раньше я стеснялся своего голоса, — вступает в разговор Александр, — у Алисы сейчас тоже стеснение, но это скоро исчезнет. Постепенно становится по-другому – обращаешь внимание уже на другие вещи.

— Александр, вам понравилось работать с дочкой?

— Это чудо! Это наша первая совместная работа и, дай бог, не последняя.

Гонорар? Какой гонорар?

— Алиса, на что потратишь гонорар за работу?

— Гонорар? Я вообще не знала, что за это платят.

К вопросу о гонораре мы вернулись в разговоре с Анжеликой.

— Оказывается, Алиса даже не в курсе, что получила гонорар…

— Административными вопросами занимается ее менеджер, — рассказывает мать Алисы Анжелика Ревва,— сама Алиса не испытывает нужды в деньгах, она пока не ходит в магазины.

Даже на день рождения сложно выбрать ей подарок. Ее больше интересуют впечатления, чем вещи. Недавно у нее сломался телефон и она спросила: «Мам, как ты считаешь, мне нужен новый или мы этот починим?».

Я думаю, что если ты делаешь что-то в удовольствие, это для тебя не является работой. Человек должен заниматься любимым делом.

— Хотели бы в будущем видеть Алису в шоу-бизнесе?

— Не уверена, что это будет шоу-бизнес, но я вижу ее в творчестве. Она абсолютно творческий человек. И очень открытая, добрая, с распахнутыми глазами.

Она уже не мыслит жизни без сцены: занимается актерским мастерством, вокалом, пишет музыку, музицирует. Выступает, начиная от школьных подмостков и заканчивая концертом папы в «Крокусе», где Алиса приняла участие со своей песней. Публика приняла ее очень тепло.

Зачем столько свадеб

Недавно Александр и Анжелика Реввы сыграли еще одну свадьбу, четвертую по счету. На этот раз на Мальдивах.

— Это очень романтично, — делится Александр, — поиграть в сказку на острове. Почему бы не вспомнить те эмоции, возобновить, бросить, так сказать, дрова в огонь любви. Опять же – брачная ночь!

— Чья это была идея?

— Это была моя идея. Я романтик.

— Планируете ли вы «жениться» на Анжелике еще раз?

— Конечно! Недавно мы были в Лас-Вегасе, там тоже можно законно пожениться, но слишком мало времени прошло от Мальдив, наверное, в следующий раз.